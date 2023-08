escuchar

El buen vínculo que supieron mostrar en su momento los presidenciables Javier Milei y Patricia Bullrich parece haber torcido su rumbo. Mientras que el libertario acusa a la referente de Pro y a su marido, Guillermo Yanco, de haber hecho operaciones políticas en su contra en el último tramo de la campaña, la exministra de Seguridad salió a cruzarlo hoy sobre todo por los dichos contra su esposo. “Lo que está haciendo con Guillermo es una total injusticia”, aseveró.

Las fricciones entre Yanco y Milei surgieron sobre todo en el último acto por el 29 aniversario del atentado a la AMIA, del que ambos participaron, cuando algunos de los presentes agredieron al candidato y el esposo de Bullrich estaba ahí.

“A mi marido lo está atacando con total y absoluta injusticia, quienes lo conocen saben que es una persona absolutamente transparente, que no se mete en política. Acusarlo de haber sido responsable de lo que pasó en la AMIA el día del acto es una injusticia”, aseveró en Radio Mitre esta mañana la postulante de Juntos por el Cambio.

Y pese a que aclaró que no quiere entrar en una discusión con Milei, Bullrich siguió con su disgusto por considerar que el libertario incluyó a su pareja en una cuestión en la que nada tiene que ver. “No hay ninguna razón [de parte de Milei] para haber cambiado la actitud que tenía conmigo, de convivencia democrática. Yo voy a seguir teniendo una actitud de convivencia democrática, pero lo que le está haciendo a mi marido de acusarlo es una total y absoluta falta de ética. No se puede acusar a las personas que nada tienen que ver con la política”, sostuvo.

Dijo incluso que a Yanco “le duele mucho” que Milei lo involucre en los agravios que pasó durante el recordatorio. “Pero no sé, que siga atacando... Yo no tengo nada por qué atacarlo, es una discusión donde discutimos políticas y no cosas personales; y mucho menos lo que está haciendo Guillermo, una total injusticia”, insistió.

Lo acusó de querer “apropiarse de Macri”

Convencida de que la competencia política de cara a las generales no implica que ambos tengan que “insultarse”, Bullrich también sostuvo que Milei intenta pegarse a la figura del expresidente Mauricio Macri, que comulga con ella. “Ese juego de querer apropiarse de Macri... Qué se yo. Será un tema de Macri, político. Todos sabemos que Mauricio Macri es de Juntos por el Cambio, es de Pro, y que su corazón y su voluntad política están acá. Lo que haga Milei con marketing político puede ser gracioso, inteligente, pero la discusión que tenemos que dar no es si Milei lo usa o no lo usa”, indicó, segura de que la campaña hacia octubre debe basarse en propuestas para los problemas que tiene el país.

Patricia Bullrich junto a Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta en el búnker de Juntos por el Cambio, el domingo Fabián Marelli - LA NACION

Firme en su decisión de mantener la unidad de Juntos por el Cambio, Bullrich comentó que quien fue su competidor interno, Horacio Rodríguez Larreta -a quien venció el domingo- le pidió “un par de días para tomarse en tranquilidad”, y adelantó que entre mañana y pasado hablarán para “tomar posiciones” y resolver cómo siguen adelante en la fuerza.

Descartó además un acuerdo con los libertarios en la provincia de Buenos Aires para enfrentar al oficialista Axel Kicillof. “Legalmente no se puede hacer, las candidaturas de las PASO son las que van. En la nuestra queda Patricia Bullrich, [Néstor] Grindetti y los intendentes. Es imposible. Nosotros estamos convencidos de que vamos a ganar la Provincia porque entre Grindetti y Santilli hemos quedado a dos puntos de un candidato que iba solo”, señaló la exministra de Seguridad.

Contra el plebiscito por el aborto

Por último, Bullrich se diferenció de Milei en la idea de hacer un plebiscito para ver si los argentinos están de acuerdo con que el aborto esté legalizado. “Los países tienen que respetar los procesos legales y que aquellas leyes que se han votado son leyes que están vigentes. Vos vas a paralizar el país durante dos años si hacés un plebiscito por sí o por no. El país se va a dividir al medio. Y en este momento tenemos la urgencia de salir adelante económicamente; de las personas que están desesperadas pagando impuestos; de que no tienen precios, de que hay inflación; de que los matan por la calle; de que tengan seguridad”, enfatizó.

Y en ese sentido concluyó: “Yo no voy a cometer el error, que lo viví en mi propio gobierno, que se puso a discutir el aborto en el medio de la necesidad de salir de la crisis. No voy a meter de nuevo una discusión que lo único que va a hacer es dividir al país y a nuestro gobierno al medio. No voy a hacer eso de ninguna manera. Voy a ponerme con la educación, la seguridad y la economía”.

