escuchar

En el escenario de Parque Norte junto a la plana mayor de Juntos por el Cambio, la candidata Patricia Bullrich, que no consiguió entrar al ballottage, admitió que no cumplió “los objetivos” y sostuvo que los valores que levantó en su campaña “hoy han quedado dormidos”. Secundada de cerca por su postulante a vice, Luis Petri, a quien se le cayeron unas lágrimas parado a su lado, Bullrich les dijo a sus votantes sin embargo que esta causa va “más allá de la derrota”. Asimismo, evitó felicitar al oficialista Sergio Massa, ya que alegó que no puede saludar a quien fue parte “del peor gobierno de la Argentina”.

“En esta noche donde no hemos logrado los objetivos que queríamos para nuestra Argentina venimos a ratificar con toda la fuerza los valores de nuestra causa”, afirmó y fue ahí que dijo: “Nuestra causa va más allá del momento electoral y de un momento de derrota. Hoy la aceptamos”. Del otro lado de Petri aplaudía el expresidente Mauricio Macri, quien impulsó tras bambalinas su candidatura cuando disputó la interna con Horacio Rodríguez Larreta y que en este último tramo de la campaña lo hizo en público.

Dijo también la exministra de Seguridad que Juntos por el Cambio tiene la convicción de los valores de la república, la transparencia, la anticorrupción y de que el país debe “terminar con el populismo” si quiere crecer y que no haya pobreza. “Son los valores que llevamos adentro. Quizás esos valores hoy han quedado dormidos”, manifestó con respecto a esta elección en la que quedaron terceros, aunque reparó: “Pero nosotros los vamos a despertar [a esos valores] todos y cada uno de los días de nuestra lucha”.

Patricia Bullrich en el bunker de Juntos por el Cambio Fabián Marelli - LA NACION

Entonces dedicó un párrafo especial de su discurso a Massa, que dio el batacazo y se impuso con 36% de los votos en estas generales. “No soy yo quien va a venir a felicitar que vuelva al poder quien ha sido parte del peor gobierno de la Argentina”, afirmó Bullrich, quien señaló que el oficialismo lo único que hizo en el último tiempo fue “repartir plata y hundir el futuro del país”.

“Por eso quiero decirles que siempre, junto a todos los que somos parte de esta fuerza, vamos a representar los valores de los que hoy nos votaron y de muchos argentinos que quizás en el corto plazo vuelvan”, expresó, dirigida al casi 24% de los argentinos que la eligió hoy.

Además imprimió un mensaje de esperanza puertas adentro del espacio. “Nuestros valores no están a la deriva, no se venden ni se compran. Vamos al cambio siempre, por más que hoy no hayamos ganado las elecciones. Vamos a estar con cada argentino en los tiempos difíciles que vienen y estamos convencidos de que va a haber una compresión de lo que nosotros hemos planteado para una Argentina con equilibrio, trabajo, producción y seguridad. Y vamos a volver a tener una oportunidad”, marcó, sin posicionarse todavía de cara al ballottage que se dirimirá entre Massa y el libertario Javier Milei.

Para concluir, la dirigente del ala dura de la coalición deslizó que ya no será ella quien esté, hacia adelante, al frente de Juntos por el Cambio: “Hoy me ha tocado a mí este lugar. Serán otros los que avancen en estos valores y en estos caminos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. A seguir por nuestro camino”.

Patricia Bullrich en el bunker de Juntos por el Cambio Fabián Marelli - LA NACION

LA NACION