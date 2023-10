escuchar

Después de recibir un tendal de críticas por querer presentar un proyecto de Ley de “renuncia de la paternidad”, la candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine reforzó su apoyo a la iniciativa. “No es una falta de respeto a las mujeres” , dijo. Además, cometió un error histórico al asociar el 17 de octubre con anécdotas sobre el periodista prófugo por pedofilia, Ezequial Guazorra, José de San Martín y Nino Bravo.

Y destacó: “Además, yo soy hija de padres separados y bastarda, porque cuando nací mi mamá estaba casada con otro hombre y no se pudo divorciar. Ella vivía con mi papá aunque no se podían casar; yo fui a una escuela católica, fue horrible para mí. Fue una infancia super horrible”.

En ese sentido, y en diálogo Baby Etchecopar por A24, argumentó: “Si el tipo no se quiere hacer cargo, no se va a hacer cargo. Yo soy libertaria, no puedo obligar a alguien [a hacer lo que no quiere]”.

Al igual que el martes, cuando explicó su proyecto de ley que causó fuertes cuestionamientos desde organizaciones feministas, espacios opositores y oficialistas, así como profesionales en derecho de familia, insistió: “Las mujeres que quedan embarazadas y tienen un hijo, primero que lo quieren tener, porque ya tienen la ley del aborto. Lo ideal sería que no lo aborten, que lo den en adopción y que los trámites de adopción sean ágiles para que la gente quiera adoptar”.

“Sabemos que existe la Asignación Universal por Hijo (AUH) es para eso. Nosotros creemos en el asistencialismo hacia las personas necesitadas. El mayor gasto del país no está en el asistencialismo, está en la obra pública y en lo que se roban los políticos”, señaló.

El martes, durante una entrevista por el canal de streaming Neura, Lemoine habló sobre su proyecto de Ley de “renuncia de la paternidad”, y dijo: “No es justo que un hombre tenga que hacerse cargo de un hijo que no quiso tener. Ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres entonces, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener una criatura? ¿Por qué les dijeron que tomaban la pastilla?”.

En otro tramo de la entrevista, en la que intentó explicar por qué se involucró en la política, dijo: “Con la cuarentena mi madre se murió en mis brazos y yo fui una de las primeras que fue a romper los cordones de la policía. Fui una de las pocas que salió a pedir libre circulación. Por tirarle un huevazo a C5N me dicen violenta. Me mandan una causa falsa con 8 imputaciones, que nunca nos la dijeron”.

Además, culpó al militante kirchnerista Ezequiel Guazzora, quien se encuentra fugado en el marco de una causa por presunta corrupción de menores, dijo: “Guazzora estuvo involucrado. Por ese tipo, en una marcha me tiraron contra un patrullero cinco tipos y yo me puse a llorar porque mi madre había muerto hace 15 días. Un 17 de octubre fue”.

Lemoine entonces comenzó a explicar la letra de la canción “Libre” de Nino Bravo ante la sorpresa de Etchecopar, quien la interrumpió, y le preguntó: “¿Qué tiene que ver Libre, con Guazzora, con el 17 de octubre y con Milei?”.

A lo que la candidata de Milei contestó: ”Ese día, el 17 de octubre, murió ese muchacho [por el de la canción] y también fue el día en que murió San Martín”.

“El 17 de octubre también murió San Martin”. Bueno muchachos, prendan fuego los libros de historia, nos estuvieron mintiendo más de 150 años y Lilia Lemoine nos iluminó jahsjjj pic.twitter.com/pOT5RkTsJ2 — Gonza Carranza 🏳️‍🌈 (@gonzacarranzaa) October 19, 2023

El conductor solo contestó: “Ya entiendo”, sin aclararle que en realidad José de San Martín murió un 17 de agosto del año 1850.

Ante la polémica generada, usuarios de las redes sociales incluso respaldaron la idea de Sergio Massa de someter a los aspirantes a funcionario público a un examen psicotécnico.

