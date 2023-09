escuchar

Tras varias semanas de búsqueda, Ramiro Marra, candidato a jefe de gobierno porteño por La Libertad Avanza, anunció a un excomisario de la Policía Metropolitana como compañero de fórmula en su intento de suceder a Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de Eduardo Jorge Martino, que fue -además de comisario de la fuerza porteña- comisario inspector de la Policía Federal y director nacional de Infraestructuras Críticas y Ciberseguridad de esa cartera en el Ministerio de Modernización durante la gestión de Mauricio Macri.

Según señalaron desde La Libertad Avanza, con la designación de Martino se buscará hacer foco “en propuestas de seguridad” para la Capital Federal y en exhibir que a los candidatos “no les tiembla el pulso” en la lucha contra el delito. “En la Ciudad matan a la gente en las calles. Hoy tenemos los espacios públicos ocupados por piqueteros y delincuentes, debemos recuperarlo y solo lo vamos a hacer si cumplimos con la ley. Las leyes están escritas, pero los gobiernos no las aplican. A nosotros no nos tiembla el pulso, nosotros vamos para adelante, no nos van a extorsionar los delincuentes”, señaló Marra, que en las PASO del 13 de agosto quedó tercero con el 12,95%. Juntos por el Cambio salió primero, con 55,82% (28,66% de Jorge Macri y 27,16% de Martín Lousteau) y en segundo lugar se ubicó Leandro Santoro, de Unión por la Patria, con 22,17 %.

El anuncio de Marra llegó un día después del crimen de Mariano Barbieri, el ingeniero asesinado en Palermo cuando le robaron el teléfono celular. “Cuando hablamos con los policías de la Ciudad nos dicen que no los dejan trabajar, tienen las manos atadas y eso es culpa de la gestión de Juntos por el Cambio que tiene miedo de hacer lo que hay que hacer”, dijo Marra tras presentar a su compañero de fórmula.

Tras su carrera en las huestes de Pro, Martino se afilió al Partido Libertario hace un año. Es especialista en ciberseguridad y fue gerente de operaciones de ARSAT.

Quién es Martino

Martino trabajó en la Policía Federal y siendo comisario mayor fue pasado a retiro en 2004 durante un proceso de depuración en el marco de una investigación por presuntos casos de corrupción que involucraron a unos decenas de efectivos.

Fue recontratado por la Policía Metropolitana en 2009, cuando Mauricio Macri era jefe de Gobierno porteño. Fundador de la nueva fuerza, se le atribuyó por entonces ser muy cercano a Jorge “Fino” Palacios, el ex jefe de la fuerza de seguridad porteña procesado por escuchas ilegales. Fue nombrado como superintendente de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Metropolitana en 2009.

En 2016, Martino asumió como director de Infraestructuras Críticas de Información y Ciberseguridad (ICIC) en el Ministerio de Modernización, cuyo objetivo era proteger al Gobierno de cualquier vulneración o ataque cibernético. Luego de que se filtraran documentos robados a una casilla de correo de la por entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Martino renunció. Según se informó oficialmente en aquel momento, el exfuncionario se apartó “por motivos personales” y para dedicarse “a la actividad privada”.

Ahora vuelve a la vida partidaria de la mano del frente libertario para acompañar a Marra en la Ciudad.

