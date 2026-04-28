El Servicio Meteorológico Nacional hará un paro este jueves en respuesta a los dichos de Sturzenegger

En medio de la polémica por el despido de 140 empleados del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las declaraciones del ministro Federico Sturzenegger sobre la modernización del organismo nacional generaron la molestia de los miembros del gremio estatal, que respondieron con una jornada de paro organizado para este jueves 30 de abril.

Según confirmó LA NACION, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llevará a cabo la medida en reclamo del intento del Ejecutivo de despedir a 240 trabajadores. Este martes a partir de las 11.30 se realizará una asamblea para definir los detalles del accionar.

La semana pasada estaba programado un “apagón informativo” que iba a afectar a los vuelos de todo el país y que finalmente tuvieron que levantar luego de que el Gobierno lo declarara como ilegal. Se desconoce si en este caso sucederá lo mismo.

En una resolución oficial a la que tuvo acceso LA NACION, el Poder Ejecutivo sostuvo que “el servicio meteorológico para la navegación aérea es un servicio público esencial en los términos de la ley 27.161 y artículo 24 ley 25.877″.

Hubo más de 150 despidos en el organismo nacional. Nicolás Suáraez

La medida de fuerza, que había sido convocada por ATE ante los despidos en ese organismo, iba a llevarse a cabo desde las 5 de la mañana y hasta las 12 del mediodía de este viernes, por lo que en ese horario los canales de comunicación habituales no publicarían datos sobre el estado del tiempo ni advertencias oficiales.

Por ese motivo los aeropuertos iban a quedar prácticamente paralizados: sin información meteorológica, que resulta clave para la seguridad aérea, no hubieran podido despegar ni aterrizar vuelos comerciales.

Los dichos de Sturzenegger

“Tener un mejor SMN tiene muchas ventajas, no solo para el ejército, sino para la población civil. Más allá de que la reconversión tecnológica no se hace de un día para el otro (y además se necesita que convivan las series un tiempo por un tema de calibración), siempre está la pregunta sobre el eventual destino del personal que ya no tendría lugar en un SMN moderno”, planteó el funcionario mileísta en un extenso posteo en X.

Destacó que “es una preocupación que siempre hay que tener”. “Pero los millones de dólares anuales que requieren hoy esos sueldos son dinero que pagan otras familias, reduciendo su poder de compra y, por ende, su capacidad de gastar y sostener otros empleos en otros lugares", aseguró y reforzó: “La Argentina se quedó porque se paralizó en las posibilidades de mejorar su productividad con mejoras como esta”.

LA INCREIBLE HISTORIA DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL (SMN). La semana pasada hubo varias notas en medios sobre el SMN. Es una historia increíble que vale la pena contar. Te vas a sorprender (o no). Veamos.



El SMN cuenta con unas 100 estaciones meteorológicas distribuidas a… pic.twitter.com/7QwbA12IOH — Fede Sturzenegger (@fedesturze) April 26, 2026

En ese marco, describió el funcionamiento actual del organismo y cuestionó su estructura. Señaló que el SMN cuenta con unas 100 estaciones meteorológicas y cerca de 1000 empleados, aunque solo unos 20 serían meteorólogos. Según explicó, gran parte de los datos todavía se recolectan de manera manual en estaciones con más de 50 años de antigüedad, donde el personal carga la información en planillas en papel y luego la transcribe a sistemas informáticos antiguos.

“El absurdo es que los sueldos de esas personas permiten pagar una estación moderna (la mejor disponible a nivel mundial) que transmite esos datos y muchísimos más a los meteorólogos en tiempo real, y sin necesidad de personal alguno”, sostuvo. En esa línea, planteó que una modernización permitiría mejorar el servicio y reducir significativamente los costos, con una estructura que podría funcionar con unos 150 empleados.

El Centro Argentino de Meteorólogos (CAM) salió a contraatacar las declaraciones del ministro. “Todo lo que dice el ministro se puede replicar punto por punto: son falacias y barbaridades”, afirmó la presidenta del organismo, Carla Gulizia, y consideró que los argumentos difundidos buscan “justificar los despidos” en el organismo.

Según planteó, “no estamos aislados del mundo, hay regulaciones internacionales y compromisos asumidos”. Además, remarcó que el organismo contaba con un proceso de modernización en marcha antes del cambio de gestión.