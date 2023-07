Elecciones 2023: Rodríguez Larreta evitó decir a quién votará como jefe de gobierno de la Ciudad y respondió de manera esquiva

escuchar

Mientras que en la interna de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires persisten las tensiones entre sus precandidatos, el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, ya anotado en la carrera presidencial por la misma coalición, evitó esta semana determinar a quién votará y se mostró salomónico frente a la disputa de poder que se dirime entre su ministro de Gobierno, Jorge Macri (Pro), y el senador nacional Martín Lousteau (UCR), un aliado.

“¿Puede decir que va a votar a Jorge Macri?”, fue la pregunta que le hicieron ayer a Larreta, durante el programa Somos Buenos, de TN. El alcalde-candidato eludió contestar por cuál de los dos anotados de Juntos por el Cambio para ser sucesor se inclina y fue esquivo en su respuesta. Ante la insistencia del periodista, Larreta, que siempre suele mantener la calma y el tono de su discurso, se mostró irritado y exclamó: “¡Estoy contestando! Siempre he tenido predilección por los candidatos del Pro y los defiendo en todo el país”.

La escena fue un espejo de lo que pasó el lunes en el último programa de Odisea Argentina de Carlos Pagni, emitido por LN+. “Hoy estuve con Jorge Macri y el sábado con Lousteau”, fue lo primero que respondió el precandidato presidencial. Ante la risa del periodista, Larreta se apuró a decir: “Yo siempre tuve predilección por los candidatos del Pro. Es mi partido y lo he dicho públicamente todas las veces”.

Que Larreta evite blanquear si va a votar a Jorge Macri es toda una definición. Guiño a Lousteau.

El actual jefe de gobierno porteño quiere llegar a la Casa Rosada y, para eso, sabe que no puede cortar vínculo con ninguno de los postulantes a sucederlo. Sin embargo, tanto el expresidente Mauricio Macri como Patricia Bullrich, precandidata presidencial y su próxima rival de cara a las PASO el 13 de agosto, respaldan al candidato Pro. La tirantez entre Larreta y su antiguo jefe, así como con su rival interna, fue creciendo previo al cierre de listas. Uno de los momentos de mayor tensión se dio con la discusión en torno a incorporar a Juntos por el Cambio a Juan Schiaretti, exgobernador de la provincia de Córdoba, que representa al peronismo no kirchnerista, hoy anotado en la carrera presidencial.

De un lado y del otro, los dardos entre bandos políticos no cesan y la temperatura de la interna va en aumento. Mientras el primo Mauricio Macri le reprocha a Lousteau haber sido ministro de Economía de Cristina Kirchner, y su vinculación con la Resolución 125 para aumentar las retenciones a los productores agropecuarios, el actual senador por la Ciudad no pierde oportunidad para cuestionar la identidad porteña de su rival interno y la falta de conocimiento de la ciudad que pretende gobernar.

Sobre este punto, el ministro de Gobierno de la Ciudad, quien se mudó del partido bonaerense de Vicente López para competir en la ciudad, tuvo ayer una buena noticia: la Corte Suprema de Justicia rechazó intervenir en el planteo judicial contra su candidatura porque consideró que no se cumplen los requisitos para que sea un caso de su competencia “originaria”; es decir, uno de esos asuntos excepcionales que justifican su intervención exclusiva, sin que haya fallado antes otro tribunal. El cuestionamiento en la justicia fue planteado por Vanina Natalia Biasi, precandidata a jefa de gobierno porteño del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad.

Martín Lousteau, en un acto de campaña con Gerardo Morales, el titular de la UCR y compañero de fórmula de Larreta Mauro Alfieri - LA NACION

Esta semana, la discusión entre los precandidatos se centró en la posibilidad o no de realizar el viaducto del tren Sarmiento. Comenzó luego de que Jorge Macri anunciara que pretendía realizar las obras del tren que conecta el barrio porteño de Once con las ciudades bonaerenses Mercedes y Lobos, y prometiera liberar casi 35 hectáreas, con un beneficio para 1,2 millones de personas. Como respuesta, Lousteau ironizó con que su contrincante no había caminado lo suficiente por Flores para darse cuenta de que era imposible eliminar todas las barreras hasta Liniers. “Se va a quedar antes de Villa Luro el tren. Lo que él propone es hacer lo que se hizo en el San Martín y el Mitre, pero ahí hay una autopista que es la Moreno”, remarcó el alfil del radicalismo. El primero en darle el aval al alfil de Pro fue Horacio Rodríguez Larreta, y lo sucedió el secretario de Asuntos Públicos, Waldo Wolff, que le quiso marcar la cancha al senador nacional.

Lousteau ya había subrayado la falta de pertenencia de Jorge Macri a la ciudad de Buenos Aires, incluso durante su acto de lanzamiento de campaña, acompañado por Gerardo Morales, jefe del radicalismo y candidato a vicepresidente de Larreta, que aplaudía mientras la militancia coreaba: “¿De qué barrio sos, Jorge Macri, de qué barrio sos?”.

