Elecciones 2023: todas las fechas que hay que saber en el camino hacia las PASO

Las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) definirán, a través de la participación democrática, quiénes serán los candidatos que podrán acceder a las elecciones generales del 22 de octubre, donde se elegirá al próximo presidente y vicepresidente, así como a los legisladores de la Cámara de Diputados y el Senado. Aunque estos primeros comicios están pautados para el 13 de agosto, esta es solo una de las fechas importantes de cara a las PASO.

Cuándo son las próximas elecciones provinciales

El calendario electoral de 2023 define una serie de instancias previas a este llamado a las urnas, que no es el primero del año para muchos argentinos que viven en provincias donde se definen gobernadores y otros cargos locales en fechas desdobladas de las elecciones nacionales. En este largo itinerario, que incluye a 21 provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, las próximas jurisdicciones en votar son San Luis, Corrientes (que no vota gobernador, sino a otros funcionarios) y Mendoza, que citaron a sus ciudadanos a dirimir cargos electivos el 11 de junio. En este contexto, se debe aclarar que las dos primeras no tendrán elecciones Primarias y que, por el contrario, Mendoza determinará aquel domingo a los candidatos que competirán en las generales del 24 de septiembre.

Cuándo son las PASO en las elecciones nacionales de 2023

Más allá de esto, todos los argentinos —sin importar donde vivan— se verán interpelados por la elección nacional y su primera instancia: las PASO. Este acto democrático se reglamentó en el país en 2009 como una manera de dirimir internas partidarias y de filtrar candidaturas con menos del 1,5 por ciento de apoyo. Además, estos comicios sirven, por fuera de su función original, como una suerte de “encuesta” previa a las votaciones generales en los casos donde los candidatos presentados no compiten con otros dentro de su mismo espacio.

Hay que recordar que, como su nombre lo indica, la participación en este sufragio es obligatoria para todos los ciudadanos de entre 18 y 70 años registrados en el padrón electoral. La Cámara Nacional Electoral (CNE) —la autoridad superior de aplicación de la legislación concerniente a las votaciones— anunció que la fecha límite para actualizar los datos en este registro fue el 25 de abril, y el mismo plazo rigió para actualizar el DNI los jóvenes de 16 y 17 años, para quienes el voto es optativo.

Según lo define la ley 26571, la fecha de esta votación es el segundo domingo de agosto en años de elecciones. Siguiendo este criterio, y tal como anunció la CNE, el primer sufragio nacional de 2023 será el domingo 13 de agosto.

Las fechas más importantes en la previa a las PASO

En este contexto, la próxima fecha de gran relevancia es la que establece el límite para inscribir las alianzas entre partidos ante la Cámara Nacional Electoral y, finalmente, el día en que se presentan las listas de precandidatos que se dirimirán en las urnas. Como lo establece la ley, el primero de estos eventos deberá ocurrir hasta 60 días antes de la elección, el 14 de junio, y la definición de nombres en las boletas quedará para diez días después, el 24 de junio.

La ley establece que las PASO se realicen el segundo domingo de agosto, por lo que este año serán el domingo 13 de dicho mes Javier Corbalán

Esa también es la fecha prevista para el comienzo de la campaña electoral, una vez que se cierre la inscripción para los contendientes de las PASO que buscarán atravesar esa instancia y llegar a las generales. Este clima de votación será más palpable a partir del 9 de julio, casualmente el Día de la Independencia, cuando comenzará la emisión de los spots publicitarios de los candidatos en medios audiovisuales.

Cuándo empieza la veda electoral para las PASO

Los anuncios proselitistas y otros mensajes típicos de la campaña serán la norma desde entonces hasta el 11 de agosto a las 8 de la mañana, exactamente 48 horas antes de la apertura de los centros de votación, cuando comenzará la veda electoral que rige para las PASO, así como para las elecciones generales del 22 de octubre.

Este período de reflexión antes del sufragio tiene una serie de prohibiciones, que están resumidas en el artículo 71 del Código Nacional Electoral, donde se establece que, desde que comienza la veda hasta tres horas después de cerrada la votación, no se puede:

Realizar actos públicos de campaña y proselitismo electoral

y proselitismo electoral Ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio dentro de un radio de 80 metros de las mesas receptoras de votos, contados sobre la calzada, calle o camino

dentro de un radio de 80 metros de las mesas receptoras de votos, contados sobre la calzada, calle o camino Publicar y difundir encuestas o sondeos preelectorales

o sondeos preelectorales Vender bebidas alcohólicas (desde las 20 del sábado hasta las 21 del domingo)

(desde las 20 del sábado hasta las 21 del domingo) Realizar espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral

o en recintos cerrados y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral Prohibición de portar armas

Desde el viernes y durante el día de la votación está prohibido portar banderas, distintivos o insignias partidarias

Con este contexto, la elección de las PASO se llevará a cabo entre las 8 de la mañana y las 18 del domingo 13 de agosto, cuando los ciudadanos registrados en el padrón deberán presentarse a votar en los centros electorales designados. Aunque esa misma noche habrá un resultado provisorio, el escrutinio definitivo con validez legal llegará el 15 de agosto, cuando se sabrá, de no mediar inconvenientes o impugnaciones, quiénes competirán en las elecciones generales del 22 de octubre.

Una por una, todas las instancias previas a las PASO

Inscripción de las alianzas electorales entre partidos : hasta el 14 de junio (hasta 60 días antes de la elección)

: hasta el 14 de junio (hasta 60 días antes de la elección) Presentación de las listas de precandidatos : hasta el 24 de junio (50 días antes de los comicios)

: hasta el 24 de junio (50 días antes de los comicios) Comienzo de la campaña electoral : 24 de junio

: 24 de junio Inicio del período de emisión de publicidades en medios audiovisuales : desde el 9 de julio

: desde el 9 de julio Veda electoral de las PASO : 11 de agosto desde las 8

: 11 de agosto desde las 8 PASO : según la Ley 26.571, se realiza el segundo domingo de agosto, es decir, el 13 de agosto

: según la Ley 26.571, se realiza el segundo domingo de agosto, es decir, el Escrutinio definitivo de las PASO: 15 de agosto

