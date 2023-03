Elecciones 2023: tras la retirada de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal definirá en un mes si lanza su candidatura a la presidencia

escuchar

María Eugenia Vidal se convirtió en un gran interrogante para los armados de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, las dos figuras de Pro que pican en punta en la carrera por la sucesión de Alberto Fernández.

Luego de que Mauricio Macri sacudiera el escenario político al anunciar que no será candidato a presidente en las próximas elecciones, se aceleró la disputa entre Larreta y Bullrich por la pole position de la grilla de largada de Juntos por el Cambio. Pero en el tablero de la principal coalición opositora aún permanecen abiertas varias incógnitas: ¿cuál será el rol de la UCR en el esquema electoral? ¿Cuántos postulantes tendrá Pro? ¿Cómo se ordenará la oferta del espacio en la provincia de Buenos Aires, el distrito más influyente del país y la fortaleza electoral de Cristina Kirchner? ¿Puede la tensión por el futuro de la Ciudad poner en jaque la alianza entre el macrismo y el radicalismo?

En el universo de Pro, sobre todo en los comandos de campaña de Larreta y Bullrich, intentan develar otro enigma desde que Macri confirmó su retirada: ¿qué hará Vidal, otra de las herederas políticas del expresidente con aspiraciones nacionales? Sus socios en JxC -tanto larretistas como bullrichistas- sospechan que pretende posicionarse y acumular capital propio para garantizarse capacidad de influir y conseguir puestos de relevancia para los suyos en la negociación por las listas. “Está decidida a jugar hasta el final”, dicen sus allegados.

La exgobernadora bonaerense regresó en las últimas horas a la Ciudad de Buenos Aires tras su luna de miel por su casamiento con el periodista Enrique Sacco. Vidal reunió este viernes a su equipo de campaña para delinear su hoja de ruta. La definición más relevante que tomó: reforzará su campaña en los grandes centros urbanos y a fines de abril anunciará si lanza o no su candidatura a la presidencia. Al mediodía almorzó con empresarios y con su referente económico: Hernán Lacunza. El exministro de Hacienda coordina el armado del plan de gobierno bajo el ala de la Fundación Pensar, usina de ideas de Pro. Hace poco se había mostrado como parte del proyecto de Larreta, pero él prefiere no inmiscuirse en la interna.

Atenta al temblor que generó en el tablero de JxC el renunciamiento del fundador de Pro, Vidal no se desespera y no piensa correr su foco. No considera que deba acelerar su definición ni caer en las ansiedades de la política. En su círculo de colaboradores miran los indicadores de mal humor social por la crisis y especulan con que puede aparecer un cisne negro. “En abril de 2015 el presidente era Scioli y en 2019, Macri. Puede pasar algo similar”, razonan.

Vidal insiste ante los suyos en que observa a la mayoría de la dirigencia oficialista y opositora disociada de la angustia ciudadana por la coyuntura económica y social. Por lo tanto, busca despegarse de las luchas de poder internas y cosechar adhesiones entre los desencantados con la clase gobernante tradicional. Esa será la consigna que la guiará hasta fines de abril, cuando decidirá su futuro. Sus asesores alertan sobre la necesidad de bajar el nivel de internismo en JxC frente al crecimiento de Javier Milei: visualizan en ese fenómeno un síntoma de la crisis del sistema político.

A contramano de que lo que prevén radicales y larretistas, Vidal está convencida de que Macri mantendrá su poder de influencia en el esquema opositor. “Estuvo tres años sin ser candidato, y eso no le quitó liderazgo”, interpretan cerca de la exgobernadora. Es más, en su tropa especulan con que la opinión de Macri será determinante si manifiesta su preferencia por uno de los postulantes. En una de las últimas reuniones a solas, el expresidente la alentó a competir.

La exgobernadora se enteró de que Macri anunciaría que se bajaría de la compulsa electoral durante su casamiento en San Antonio de Areco. Esa noche, el expresidente se acercó y le comentó que publicaría un video al día siguiente en el que desglosaría las razones de su decisión. A Vidal y los suyos no los sorprendió el renunciamiento del creador de Pro, aunque no esperaban que lo hiciera antes de abril.

Tras la retirada de Macri, la diputada publicó una carta en la que propuso cinco reglas a los competidores de JxC para consolidar a la coalición opositora como una alternativa de gobierno. Hizo hincapié en demostrar que el “equipo está y seguirá unido”; en que “la campaña será ejemplar: austera y sin agresiones”; en que JxC tiene “un proyecto de país en común”; en que “priorizará lo colectivo sobre lo individual”, y en que “garantizarán reglas de juego claras”.

En su equipo admiten que su desafío es convertir la recuperación de su imagen en las encuestas en intención de voto . Por estos días se entusiasmaron con un sondeo de Aresco en Buenos Aires, que se realizó online y con 4000 casos: en ese estudio Vidal está tercera en las preferencias, a tres puntos de Larreta, y a siete de Bullrich, ubicada en la cima de la tabla. Hoy, la legisladora de JxC y su equipo analizaron las cifras de un estudio online de Opinaia, que también la muestra competitiva. En Uspallata insisten en que los sondeos presenciales son más precisos: lo tienen a Larreta con ventaja.

Macri, Vidal, Larreta y Bullrich

En un sector de Pro desconfían de que Vidal se vaya subir finalmente al ring. Consideran que no construyó una estructura propia ni recaudó fondos para dar pelea a nivel nacional ni que su performance en los sondeos la hagan competitiva. En el larretismo se ilusionan con la chance de que la exgobernadora se incline por el proyecto del jefe porteño en caso de que opte por no jugar. Perciben que varios integrantes del círculo de confianza de Vidal, como Federico Salvai, Carolina Stanley, Gustavo Ferrari, tienen mayores coincidencias con Larreta que con Bullrich. Emmanuel Ferrario, otro dirigente cercano a Vidal, ya trabaja en el plan presidencial del alcalde. Se ilusionan con converger y temen que Vidal juegue, impulsada por Macri, ya que le restaría votos al jefe porteño. En Pro admiten que es improbable que haya tres aspirantes del partido.

“Depende de ella, no de cuántos sean ni de Horacio ni Patricia”, replican desde la mesa chica de Vidal. Es que la jugada de Macri le despejó el camino: ella había dicho que se enfrentaría a Larreta o Bullrich, pero no a Macri en una interna.

El vínculo Vidal-Larreta

El vínculo que forjaron Vidal y Larreta desde hace años se mantiene, aunque los chispazos por la estrategia de campaña de 2021 generaron un distanciamiento político. Vidal se aproximó a Macri y tomó distancia de la escudería larretista. De hecho, reclutó a Darío Nieto, un macrista paladar negro.

Bullrich también aguarda que Vidal mueva. La ficha que monitorea la titular de Pro está ubicada en Buenos Aires: es Cristian Ritondo, uno de los competidores de Diego Santilli en la disputa por la gobernación bonaerense. En la tropa de Bullrich imaginan una actividad conjunta con Vidal en las próximas semanas. Si la diputada no se postula, Ritondo podría acercarse al esquema bonaerense de Bullrich.

Mientras Larreta y Bullrich esperan un gesto de Vidal, ella no da pistas. “Construimos nuestro camino”, dicen sus allegados. E insisten en que la Ciudad no es una opción.

Con la mira en reposicionarse para entrar en la contienda, la exgobernadora intensificará sus recorridas por el interior y la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado del país, donde lidia con el desafío de recomponer su vínculo con el electorado tras la derrota de 2019. Sus próximas paradas será en Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe.

Antes de definir, Vidal escuchará el consejo de Macri, al igual que Miguel Ángel Pichetto, líder de Encuentro Republicano Federal, quien definió que seguirá en carrera. Es más, Pichetto organiza un acto de relanzamiento para mediados de abril en Ferro. “El voto peronista está en manos ajenas”, dicen. Larreta y Bullrich intentarán seducir a Pichetto para sumarlo a sus armados.

Milagros Maylin compartió en redes sociales una foto junto a su novio, Horacio Rodríguez Larreta, y los recién casados, María Eugenia Vidal y Quique Sacco