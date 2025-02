Elecciones 2025 | Axel Kicillof suma elementos para desdoblar mientras espera una definición con la PASO nacional

La definición de la fecha y la modalidad de la elección en la provincia de Buenos Aires se mantiene supeditada al destino de la suspensión de las PASO nacionales, que podría decidirse mañana, en el Senado. No obstante, algunas recomendaciones que circulan dentro del gobierno de Axel Kicillof preanuncian beneficios para el proceso electoral en fechas distintas. Un simulacro de elecciones concurrentes dejó malas conclusiones para la dinámica del voto. En paralelo, el factor de la interna con el cristinismo condiciona el escenario para el mandatario bonaerense a pesar de que la pelea dentro del PJ se aplacó ante el escándalo por la criptomoneda que complicó a Javier Milei.

El 29 de enero, el Ministerio de Gobierno, que conduce Carlos Bianco, hombre de máxima confianza de Kicillof, realizó un simulacro de elecciones concurrentes (elecciones nacionales y provinciales en simultáneo, pero las nacionales con boleta única de papel, y las provinciales, con la tradicional boleta partidaria). Los resultados fueron desalentadores por la extensión de los tiempos de votación.

La experiencia de votación concurrente se realizó en la sala de actos del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (Opisu), con cinco electores, dos autoridades de mesa (una para la boleta única de papel y otra para la partidaria) y un fiscal. Se analizaron tres escenarios distintos: votantes que conocían el sistema; otros que tenían inconvenientes con su documento y el padrón, y un último en el que los electores desconocían el sistema concurrente. El tiempo promedio de votación fue de 3 minutos y 20 segundos, considerado exiguo para que puedan sufragar los electores de una mesa bonaerense, que son entre 270 y 305, según se puntualiza en el informe del simulacro.

“ Bajo las condiciones evaluadas en el experimento, se estima que entre 90 y 125 electores no habrán emitido su voto al llegar la hora de cierre de los comicios (18 hs.). Esto sugiere la necesidad de evaluar la extensión del horario de votación para garantizar el ejercicio del derecho al sufragio de todos los ciudadanos”, es la conclusión central del simulacro que realizó el gobierno provincial.

La determinación de Kicillof sobre el posible desdoblamiento y la realización de las PASO en la provincia de Buenos Aires se demora, y en esa espera juegan tanto la especulación con lo que se decida en el Senado nacional como la interna del peronismo. “No se va a definir hasta que no esté lo de las PASO nacionales. En la provincia, La Cámpora no querría suspenderlas; el Frente Renovador, sí, y después hay un aquelarre [dentro del PJ]. En términos políticos, sería difícil sostener que se mantienen las PASO en la provincia, se la dejaríamos picando al Gobierno. Pero la herramienta nos serviría [para dirimir la interna] ”, evaluó un hombre que milita por Kicillof como referencia de la oposición al presidente Javier Milei.

“Estamos analizando los posibles escenarios y hablando con los distintos factores de nuestra fuerza política”, afirmó a LA NACION una fuente cercana al gobernador. Un intendente que está entre los que no confían en que Kicillof desafíe a Cristina Kirchner, subrayó: “Está todo abierto. Axel no define. No va a romper con Cristina. Si desdobla, es porque hay acuerdo con ella; ergo, define Cristina”.

Recomendaciones judiciales

El 14 de diciembre del año pasado, el juez federal con competencia electoral nacional en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, hizo llegar a Kicillof y a autoridades nacionales como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, un informe en el que evaluó alternativas y la que quedó mejor considerada fue la de una elección en la misma fecha que la nacional, con el mismo sistema, la boleta única de papel. El desdoblamiento, por el contrario, fue descripto como la modalidad que “podría representar el escenario más complejo y costoso desde la perspectiva de la gestión electoral en la provincia de Buenos Aires”.

Según la recomendación de Ramos Padilla, “la realización de elecciones de cargos nacionales, y provinciales y municipales, bajo la modalidad de ‘simultaneidad’ prevista en la ley 15.262, es decir el mismo día, con las mismas autoridades de mesa y utilizando como único sistema de votación la boleta única papel (BUP) aprobada por la ley 27.787, en comparación con otras opciones, simplificaría la capacitación que es necesario impartir a los distintos actores del proceso, haría más sencilla la logística a desplegarse y permitiría un menor gasto en la realización de dichas elecciones”.

Alejo Ramos Padilla, el juez electoral en la provincia de Buenos Aires

Con el desdoblamiento, advirtió el juez que “si la Honorable Junta Electoral de la Provincia solicitara colaboración del personal de este Juzgado, ésta se vería necesariamente limitada, ya que los recursos de este Tribunal deberán destinarse principalmente a la organización de la elección nacional”. Además, marcó que “el elector deberá concurrir más veces a votar”, entre otros puntos.

Para el caso de la elección concurrente, Ramos Padilla señaló que “presenta una mayor complejidad para los electores, quienes deberán utilizar dos sistemas diferentes para emitir su voto”, complejiza el escrutinio y aumenta los costos.

Al analizar el escenario electoral que abriría la suspensión de las PASO nacionales (y provinciales también), Ramos Padilla concluyó que todas las dificultades de cualquiera de los escenarios posibles “se verían incrementadas si la primera experiencia de utilización de BUP se lleva a cabo en una elección general y no en una elección primaria”.

