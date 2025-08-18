Lista de Fuerza Patria en provincia de Buenos Aires para las elecciones 2025: los candidatos

Se dieron a conocer las listas para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre para cada provincia. En este sentido, muchos se preguntan quiénes con los candidatos de cada fuerza política en la provincia de Buenos Aires, como es el caso de Fuerza Patria.

En octubre, los argentinos habilitados para votar deberán acercarse a las urnas y elegir a los representantes que ocuparán las 24 bancas del Senado de la Nación y las 127 butacas de Diputados. En el caso puntual de los electores bonaerenses, tendrán que elegir los candidatos que ocuparán las 35 bancas que se renuevan en la Cámara Baja. Este número es mayor que en otros distritos porque son distribuidos proporcionalmente según la población de cada provincia, y Buenos Aires es la más poblada en el país.

La provincia de Buenos Aires renueva 35 bancas de la Cámara de Diputados Soledad Aznarez - LA NACION

Lista de Fuerza Patria en provincia de Buenos Aires para las elecciones 2025

Estos son los candidatos a diputados de Fuerza Patria para la provincia de Buenos Aires:

Jorge Taiana

María Jimena López

Juan Grabois

Vanesa Siley

Sergio Palazzo

Teresa García

Horacio Pietragalla

Agustina Propato

Hugo Moyano (hijo del líder camionero)

Fernanda Díaz

Sebastián Galmarini

Fernanda Miño

Hugo Yasky

Marina Salzman

Nicolás Trotta

Los candidatos de Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires

También se dieron a conocer las listas de las alianzas políticas que competirán en las elecciones nacionales en la ciudad de Buenos Aires, donde eligen tres senadores y 13 diputados.

Estos son los candidatos de Fuerza Patria a senadores:

Mariano Recalde

Ana Arias

Mariano Recalde encabeza la lista de senadores de Fuerza Patria en las elecciones 2025 en la ciudad de Buenos Aires Rodrigo Nespolo - LA NACION

Por su parte, estos son los candidatos de Fuerza Patria a diputados: