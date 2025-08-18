Lista de Fuerza Patria en provincia de Buenos Aires para las elecciones 2025: los candidatos
El distrito define el próximo 26 de octubre quiénes ocuparán las 35 bancas que se renuevan en la Cámara de Diputados; a continuación, los candidatos a diputados del peronismo
Se dieron a conocer las listas para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre para cada provincia. En este sentido, muchos se preguntan quiénes con los candidatos de cada fuerza política en la provincia de Buenos Aires, como es el caso de Fuerza Patria.
En octubre, los argentinos habilitados para votar deberán acercarse a las urnas y elegir a los representantes que ocuparán las 24 bancas del Senado de la Nación y las 127 butacas de Diputados. En el caso puntual de los electores bonaerenses, tendrán que elegir los candidatos que ocuparán las 35 bancas que se renuevan en la Cámara Baja. Este número es mayor que en otros distritos porque son distribuidos proporcionalmente según la población de cada provincia, y Buenos Aires es la más poblada en el país.
Lista de Fuerza Patria en provincia de Buenos Aires para las elecciones 2025
Estos son los candidatos a diputados de Fuerza Patria para la provincia de Buenos Aires:
- Jorge Taiana
- María Jimena López
- Juan Grabois
- Vanesa Siley
- Sergio Palazzo
- Teresa García
- Horacio Pietragalla
- Agustina Propato
- Hugo Moyano (hijo del líder camionero)
- Fernanda Díaz
- Sebastián Galmarini
- Fernanda Miño
- Hugo Yasky
- Marina Salzman
- Nicolás Trotta
Los candidatos de Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires
También se dieron a conocer las listas de las alianzas políticas que competirán en las elecciones nacionales en la ciudad de Buenos Aires, donde eligen tres senadores y 13 diputados.
Estos son los candidatos de Fuerza Patria a senadores:
- Mariano Recalde
- Ana Arias
Por su parte, estos son los candidatos de Fuerza Patria a diputados:
- Itai Hagman
- Kelly Olmos
- Santiago Roberto
- Lucía Cámpora
- Ernesto Giacomini
- Mara Brawer
- Juan José Tufaro
- Natalia Salvo
