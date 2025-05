Elecciones 2025 | Francos aseguró que LLA “va a ganar en octubre” y envió un mensaje a Pro

En plena escalada de tensiones entre Pro y La Libertad Avanza (LLA) ante la falta de un acuerdo electoral, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que el oficialismo “va a ganar en octubre”, y envió un mensaje hacia las filas del partido amarillo.

Es que para el funcionario, las diferencias políticas entre ambos espacios quedarán “zanjadas” en las legislativas nacionales, cuando la oferta electoral se vea reducida bajo la premisa de “Milei sí, o no”. Y tras ello sentenció: “El que no lo vea es miope”.

De esta forma, el jefe de Gabinete minimizó los recientes dichos del expresidente Mauricio Macri, quien este viernes denunció que el gobierno de Javier Milei “no subió ni un solo lugar en el ranking” de Percepción de la corrupción.

“Las declaraciones de Macri forman parte de lo que es el posicionamiento político con el que trata de mostrar cierta independencia y diferencias para que aquellos que todavía piensan que el Pro es una alternativa lo acompañen con el voto”, señaló Francos, en diálogo con Radio Mitre.

“Pero cuando se trata de una elección nacional de senadores y diputados, la gente lo que va a ver es si tiene que apoyar al presidente Milei, o no. Así se va a dividir el universo”, vaticinó Francos para correr del escenario electoral de octubre al resto de las fuerzas políticas, entre ellas, Pro, la UCR, el PJ y la Coalición Cívica.

Para Francos, los votantes deberán plantearse en aquella instancia si quieren apoyar la gestión de un gobierno que logró bajar la inflación e hizo crecer la economía.

“Nosotros estamos muy seguros que vamos a ganar las elecciones de octubre, porque el esfuerzo que estamos haciendo con el pueblo argentino está dando frutos. Hay un cambio cultural en el país que no lo está viendo toda la clase política”, apuntó Francos.

“Estoy convencido de que culturalmente hay un cambio, que hay que seguir dando esta batalla y que vamos a ganar la elección de octubre, porque el pueblo argentino va a querer que continuemos a fondo con las reformas que necesita el país para crecer y cambiar”, insistió el jefe de Gabinete.

Y en un mensaje dirigido a Pro aclaró: “Por eso las diferencias políticas que podemos tener ahora en las elecciones de la ciudad van a quedar totalmente zanjadas cuando vengan las elecciones nacionales. El que no lo vea de este sector que pone la libertad como bandera es miope, tiene la vista corta“.

Mauricio Macri en LN+

Las críticas de Macri

Las declaraciones de Francos se dan en plena escalada de tensiones entre el partido amarillo y la Casa Rosada, luego que el expresidente Macri le endilgara a la secretaria de General de Presidencia, haber trabado las negociaciones para avanzar con una alianza en la ciudad. “Es por una decisión de Karina [Milei]. No hay otra explicación. Tuvimos la generosidad inédita en la historia argentina de haber bancado los trapos en 2023 ayudando a fiscalizar, bancando en 2024 cada vez que estaban al borde de la hiperinflación, ¿cómo no vamos a tener la generosidad de ir juntos?“, cuestionó Macri ayer durante una entrevista para El Observador, acompañado por su candidata para las elecciones porteñas, Silvia Lospennato.

Desde “el día uno” Pro estaba dispuesto a entablar alianzas en los distintos distritos. “Queremos ayudar a sacar el país adelante. No creíamos que era una prioridad [para LLA] pelear en la ciudad. Hay muchos lugares para trabajar y pusieron la energía donde no hacía falta. Reflexionemos sobre lo que pasa cuando uno no cuida lo que tiene”, apuntó Macri.

Mauricio Macri y Karina Milei Archivo

Además, el exmandatario cuestionó al Gobierno por estancarse en el Índice de percepción de la corrupción, un ranking internacional que mide el nivel de corrupción en cada sector del Estado. “Todas las cosas que hicimos estos años han sido con transparencia. Tomamos la Presidencia [en 2015] y subimos en el ranking de libertad y transparencia. Con Alberto Fernández (2019-2023) cayó y hoy gobiernan hace un año y no subieron ni un lugar. Empiecen a barrer por casa”, marcó el jefe de Pro.

Por otro lado, el jefe de Gabinete habló hoy sobre el proyecto de ley de Ficha Limpia que será tratado este miércoles en el Senado, en medio de algunas dudas sobre el futuro de la iniciativa. Es que hay quienes sospechan que el Gobierno podría no querer darle un triunfo a la principal candidata de Pro, Silvia Lospenatto -una de las ideólogas del proyecto- antes de las legislativas del 18 de mayo.

“Yo creo que va a haber sesión y se va a aprobar. “Están los votos para aprobarla, ya no quedan dudas“, concluyó Francos al respecto.