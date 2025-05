Macri volvió a señalar a Karina y denunció que el gobierno de Milei no mejoró en el ranking de corrupción

En plena campaña de las elecciones porteñas que tendrán lugar este 18 de mayo, el expresidente Mauricio Macri volvió a señalar a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, por la falta de acuerdo electoral entre Pro y La Libertad Avanza. Además, denunció que el gobierno de Javier Milei “no subió ni un sólo lugar en el ranking” de Percepción de la corrupción.

Al ser consultado sobre por qué LLA y Pro no llegaron a una alianza para los comicios de la ciudad de Buenos Aires -distrito gobernado por el partido amarillo desde hace 17 años- el extitular del Ejecutivo apuntó, como en varias ocasiones, contra la hermana del Presidente: “Es por una decisión de Karina. No hay otra explicación. Tuvimos la generosidad inédita en la historia argentina de haber bancado los trapos en 2023 ayudando a fiscalizar, bancando en 2024 cada vez que estaban al borde de la hiperinflación, ¿cómo no vamos a tener la generosidad de ir juntos?“.

En ese contexto, aseguró que desde “el día uno” Pro estaba dispuesto a entablar alianzas en los distintos distritos. “Queremos ayudar a sacar el país adelante. No creíamos que era una prioridad [para LLA] pelear en la Ciudad. Hay muchos lugares para trabajar y pusieron la energía donde no hacía falta. Reflexionemos sobre lo que pasa cuando uno no cuida lo que tiene”, marcó Macri en una entrevista para El Observador, acompañado por su candidata para las elecciones porteñas, Silvia Lospennato.

Fue tras eso que achacó al Gobierno por estancarse en el Índice de percepción de la corrupción, un ranking internacional que mide el nivel de corrupción en cada sector del Estado. “Todas las cosas que hicimos estos años han sido con transparencia. Tomamos la presidencia [en 2015] y subimos en el ranking de libertad y transparencia. Con Alberto Fernández (2019-2023) cayó y hoy gobiernan hace un año y no subieron ni un lugar. Empiecen a barrer por casa", aseveró el expresidente.

Milei y Mauricio Macri.

Así Macri hizo alusión a que cuando él asumió la presidencia en 2015, recibió un puntaje de 32 sobre 100, el más bajo desde 2012. Al término de su mandato, ese número había subido a 45. Sin embargo, en el gobierno de Fernández volvió a caer hasta 37. En tanto, desde que comenzó la administración libertaria el índice no tuvo variación alguna.

Respecto a una alianza en la provincia de Buenos Aires -que de momento está estancada la negociación- Macri expresó: “Ojalá se logre un acuerdo más profundo que la elección, una alianza. Tiene que haber institucionalidad. Es una propuesta a futuro para los bonaerense para salir de la catástrofe que es Axel Kicillof. LLA tiene a José Luis Espert, nosotros presentaremos otro, y se someten a unas primarias. Ese es el camino”.

También apuntó contra aquellos que se pasaron de Pro al oficialismo, como el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, en línea con sus anteriores dichos en Mar del Plata. “Los buenos dirigentes que están en Pro hoy en su mayoría tienen valores, defienden ideas y no están para pasarse porque gana uno o el otro. E hicieron quedar mal a los que están trabajando dentro del Gobierno [como Luis Caputo, Patricia Bullrich, Luis Petri y Federico Sturzenegger] por lo que dijo Sebastián Pareja de que los dirigentes están regalados. Los dejó en una situación muy desdibujada a todos los que están en el Gabinete", sostuvo.

El cruce se dio cuando Macri dijo en la costa bonaerense que los “dirigentes que tenían precio ya fueron comprados”, a lo que Pareja, el armador libertario en Provincia y ladero de Karina, emitió una fuerte respuesta al expresar que “ni siquiera había que comprarlos”, sino que “estaban regalados”.

“Uno lo escucha a Pareja y es bastante pesimista. Estamos para sumar pero si ellos hacen la misma que hasta ahora… tenemos que ponernos de acuerdo en qué modelo de provincia queremos tener. El elemento más importante a recuperar es la confianza, no la genera el mismo tipo o un acuerdo con el FMI", advirtió el expresidente.

Además, habló de su relación con Milei. “Quizás cree en su anarquismo que el Estado ‘a la mierda’. Yo le dije a Milei en Olivos, ‘yo no voy a venir acá para no decirte la verdad’. La última reunión fue a fines de agosto así que hace rato no hablamos. No quiero disputar poder, no quiero ser candidato, quiero que este país salga definitivamente adelante. Y lo primero son las instituciones y la macroeconomía en simultáneo. La baja de la inflación es solamente la base”, marcó.