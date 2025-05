Elecciones en Buenos Aires: Ritondo habló de la “responsabilidad” de Pro y LLA de llegar a un acuerdo

Aunque la posibilidad de un acuerdo entre Pro y La Libertad Avanza (LLA) parece cada vez más lejana, el presidente del espacio que fundó Mauricio Macri en territorio bonaerense, Cristian Ritondo, no está dispuesto a bajar los brazos. Este sábado se encargó de remarcarlo en declaraciones radiales, donde detalló la voluntad de los líderes de ambos espacios de llegar a un entendimiento en la provincia: “Tanto el presidente Macri como el presidente Milei siempre me plantearon que tenemos que ir juntos”.

Aunque las fuerzas políticas no lograron negociar una unión para los siete distritos que ya cerraron, la lucha sigue abierta para el territorio dominado históricamente por el peronismo, y que hoy gobierna Axel Kicillof. Ritondo es uno de los principales negociadores de Pro junto con Diego Santilli, mientras que del otro lado se esboza el armador bonaerense libertario, Sebastián Pareja.

En diálogo con Radio Rivadavia, el jefe de bloque de Pro en Diputados remarcó la “buena relación” que posee con los referentes de La Libertad Avanza, desde los hermanos Javier y Karina Milei hasta el asesor presidencial Santiago Caputo y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Cristian Ritondo y Santiago Caputo en la cena de la Fundación Libertad

“Ellos estuvieron presentes en las dos reuniones más públicas. Han mostrado una voluntad enorme. Y noto una voluntad de trabajar en conjunto en la provincia”, señaló.

Y agregó: “Mi sensación es que vamos a ir a un acuerdo. Tenemos una responsabilidad ante una sociedad que nos dice todos los días que vayamos juntos. Yo soy de los que piensa que tenemos que ir juntos en todo el país, que es lo que hablé más de una vez con el Presidente. La fuerza para un gran cambio es un fuerte sólido que acompañe el proceso de cambio en la Argentina”.

Ritondo aseguró que tanto Macri como Milei le mostraron siempre la necesidad de ir juntos, aunque no necesariamente se alinea con sus declaraciones públicas. A mediados de abril, el expresidente había dicho que la falta de un acuerdo se debió a que el “triángulo de hierro”, integrado por los hermanos Milei y Santiago Caputo, no tenía voluntad de hacerlo.

Cristian Ritondo junto a Mauricio Macri en Mar del Plata, el día que el expresidente habló de los "dirigentes con precio" PRO

“Tanto el presidente Macri como el presidente Milei siempre me plantearon que tenemos que ir juntos. Siempre. Nosotros tenemos que concretarlo y para eso siempre hay tensiones en las fuerzas propias, y cuando es entre fuerzas mucho más. Yo vengo de una fuerza política donde la división y pelea interna terminaron sepultando la oportunidad de ser gobierno. Estoy trabajando mucho en que esto no vuelva a ocurrir”, afirmó.

Ritondo hizo referencia a la interna que dividió a Pro entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el exjefe de Gobierno porteño y actual candidato a legislador en la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. Dicha división sigue recrudeciendo al partido, en especial esta semana, en la que Larreta hizo un mea culpa por traer a Jorge Macri desde el conurbano.

Larreta fue uno de los que se alejó fuertemente de Pro, aunque no siguió el curso de muchos que migraron hacia las líneas de La Libertad Avanza. Fue Macri quien calificó a estos últimos como “dirigentes con precio” y abrió otra arista en la pelea con la gestión libertaria. Además, recibió una rápida respuesta de Pareja, que dijo que, tras la victoria de LLA en el balotaje, los dirigentes del espacio estaban “regalados”.

Karina Milei recibió a Santilli, Ritondo y Montenegro, con Lule Menem y Pareja

“No siento que sea así. Los que decidieron irse, vaya a saber por qué se fueron de la forma que lo hicieron, pero no creo que hayan sido regalados si son dirigentes que ganaron una intendencia. No concuerdo en la forma que se fueron ni el momento. Porque me parece que se puede acompañar al Gobierno desde el Pro manteniendo la identidad, como lo hemos hecho este año y medio en el Congreso”, opinó Ritondo.

Ritondo subrayó que están “trabajando” en el acuerdo bonaerense y que la decisión llegará de la mano del cronograma electoral: “Tenemos que tener en claro que en la provincia hay dos elecciones, una provincial y una nacional, una en septiembre y otra en octubre. Para la de septiembre todavía no tenemos el cronograma electoral. La interna del peronismo ha manchado todo el proceso electoral de la provincia. La verdad lo que estamos viendo es un espectáculo lamentable”.

Mientras tanto, sostuvo que son consciente de que el Pro “quiere un frente para derrotar el populismo” y terminar con lo que está pasando con “la seguridad, la educación y la salud”.

“Vemos que la provincia necesita un cambio urgente y que para eso se necesita un frente donde todas las fuerzas del cambio estén juntas para derrotar al populismo, que ha hecho estragos y [generó un] crecimiento de la pobreza sin que el gobierno de la provincia sea contenedor de ninguna situación social. Un conurbano que también sufre la ciudad de Buenos Aires”, comentó.

Para ello, consideró que el acuerdo en las legislativas es el primer paso: “Hay que trabajar lógicamente para el 2027 y habrá que hacer un acuerdo de gobernabilidad. Por ahora vamos a un acuerdo parlamentario”.