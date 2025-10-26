LA NACION

Elecciones 2025: Jorge Taiana votó, habló de “mucho optimismo” y dijo que se reunirá con Cristina en San José 1111

El candidato de Fuerza Patria también confirmó que irá a la La Plata para el cierre electoral; adelantó que la participación en estos comicios será mayor a la de la elección bonaerense

Jorge Taiana este domingo por la mañana.
Jorge Taiana este domingo por la mañana.Pilar Camacho

El candidato a diputado nacional de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, votó este domingo por la mañana en el Instituto María Santísima de la Luz del partido de Vicente López y habló sobre las expectativas del partido de cara a la jornada electoral. “Mucho optimismo”, expresó.

“La participación seguramente crezca porque, en general, las votaciones nacionales tienen mayor participación que las provinciales. Esperamos una buena participación”, adelantó. Por otro lado, confirmó que esta tarde visitará a la expresidenta Cristina Kirchner en su casa de San José 1111 y luego irá a La Plata para el cierre electoral y a la espera de los resultados, que se estiman para las 21.

Noticia en desarrollo

