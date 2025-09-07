Elecciones bonaerenses: Javier Milei irá al búnker de La Plata sea cual sea el resultado

Javier Milei está en camino al búnker libertario en la ciudad de La Plata más allá del resultado. Así lo confirmaron cerca suyo a LA NACION.

Milei recorrerá los casi 80 kilómetros que separan una ciudad de otra en camioneta. Salió de desde Olivos a las 19.30 y va acompañado por su hermana Karina.

Milei pasó toda la jornada del domingo en la intimidad de la residencia oficial de Olivos. Allí estuvo desde la madrugada del sábado, cuando arribó procedente de Estados Unidos, tras su viaje relámpago a ese país para reunirse con empresarios.

Fuentes cercanas al Presidente explicaron que hasta el atardecer de este domingo, “el único dato numérico relevante es que la participación electoral viene en línea con el promedio histórico de provincia de Buenos Aires”, que, admitían, “es más de lo que se esperaba”. Se calcula que votó poco más del 60%.

Sin embargo, los primeros resultados que se conocen de manera extraoficial no reflejan un semblante ganador entre los libertarios que ya están en el búnker de Gonnet.

En la intimidad de Olivos, el mandatario mantuvo una jornada tranquila. La única excepción fue que el mandatario, como tiene previsto ir al búnker, no hará su habitual noche de ópera y se dedicó toda la jornada a leer.

El lugar elegido para búnker libertario en el que se concentra y dirige la dirigencia oficialista es el complejo Vonharv.

Allí estarán los candidatos a las elecciones bonaerenses encabezados en las diferentes secciones por: Diego Valenzuela, de la primera sección electoral; Natalia Blanco, que va por la segunda; Maximiliano Bondarenko, de la tercera; Gonzalo Cabezas de la cuarta; Guillermo Montenegro por la quinta; Oscar Liberman, de la sexta; Alejandro Speroni de la séptima y Francisco Adorni, cabeza de la octava.

Karina Milei vivió un momento incómodo cuando salió de votar en Vicente López

Al lugar también se espera que asistan diferentes miembros del Poder Ejecutivo, como el portavoz Adorni; la secretaria general, Karina Milei; y el funcionario y armador Sebastián Pareja, así como también se espera que asista el propio presidente de la Nación, Javier Milei.

El mandatario se involucró en la campaña y junto a los ocho candidatos violetas, Milei visitó La Matanza, Junín, Lomas de Zamora y Moreno, en un clima de tensión que fue in crescendo y acarreó diferencias con la oposición y el gobierno provincial. De hecho en Junín y Lomas de Zamora fue recibido con protestas vinculadas al peronismo, que derivaron en acciones violentas en su contra. En Lomas de Zamora, gobernada por el kirchnerismo, fue atacado a piedrazos.

