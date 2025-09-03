Elecciones en Buenos Aires 2025, en vivo: dónde voto y las últimas noticias hoy
Los residentes de la Provincia elegirán este domingo 7 de septiembre a los representantes en el Poder Legislativo bonaerense; la recta final de las campañas de LLA y el peronismo
Cierre de campaña: alarma por la seguridad del Presidente
Un móvil de LN+ recorrió el predio del club Villa Angela, en la localidad bonaerense de Moreno, donde se realizará el acto que encabezará el Presidente. Móviles de la PFA, calles embarradas por las lluvias e ingresos de difícil acceso.
Sin Cristina, los caciques del bastión histórico del peronismo quieren resistir a Milei
“San Justo es la localidad de cabecera de La Matanza, el municipio más poblado de la provincia de Buenos Aires y uno de los 19 distritos que integran la estratégica Tercera Sección Electoral, donde Cristina Kirchner quiso postularse como candidata a diputada provincial antes de que se confirmara el fallo por corrupción que le impide ocupar cargos públicos. La presencia de la expresidenta en la campaña rumbo al 7 de septiembre es casi nula”.
Milei cierra la campaña
De cara a las elecciones del domingo, el presidente realizará el acto final de Libertad Avanza (LLA) este miércoles, a las 17 horas, en un club de barrio de la periferia de Moreno, un bastión peronista. La actividad contará nuevamente con la presencia de Karina Milei, presidenta del partido. Desde la organización adelantaron que reforzarán el operativo de seguridad tras los incidentes de la última caravana por Lomas de Zamora.
Dónde voto el domingo
Para garantizar una participación fluida y organizada, es fundamental que los electores bonaerenses consulten el padrón electoral con antelación. Este trámite permite conocer el lugar exacto donde cada votante debe sufragar el próximo 7 de septiembre.
Los ciudadanos habilitados para votar en las elecciones legislativas provinciales pueden conocer los detalles precisos de su mesa y establecimiento de votación siguiendo estos sencillos pasos:
- Ingresar al sitio oficial de la Junta Electoral bonaerense
- Escribir el número de DNI del votante en el campo correspondiente.
- Elegir el sexo tal como aparece en el DNI.
- Rellenar el campo de verificación de seguridad y hacer click en “Consultar”.
