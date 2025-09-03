Milei en Moreno: el operativo de Prefectura, Gendarmería y la Policía en medio de los fuertes cruces por la seguridad

Lo que parece la previa de un acto patrio es en realidad el cierre de campaña bonaerense de LLA. Efectivos de Prefectura, Gendarmería y la Policía están apostados en las afueras del Club Atlético Villa Ángela, en Moreno, al oeste del Conurbano, para velar por la seguridad del Presidente, quien encabezará allí un acto proselitista desde las 19.30.

Según pudo saber un móvil de LN+, el aporte más escueto fue realizado por la policía bonaerense: apenas un móvil apostado en la esquina de las calles Capdevilla y Magallanes y una motocicleta que no estaba destinada a realizar cobertura en el predio, sino que “simplemente patrullaba por la zona”.

Cabe destacar que en el informe en el que el ministerio bonaerense se comprometió a cumplir con la colaboración solicitada por la Casa Militar, se detallan: “ocho unidades antidisturbios de Infantería; tres grupos ROP (Restablecimiento del Orden Público-UTOI); 8 motos GPM, Equipo de Respuesta Rápida; 18 efectivos uniformados; seguridad a los vallados; personal y medios para cortes y desvíos de tránsito; cuatro motos y móviles jurisdiccionales recorriendo las inmediaciones del lugar”.

Acto de Milei en Moreno: el operativo de Prefectura, Gendarmeria y la Policia en medio de los fuertes cruces por la seguridad

Distinto fue el caso de la Gendarmería Nacional, Prefectura y la PFA: en las afueras del club se divisaron camiones de asalto, hidrantes y patrulleros de esas fuerzas, en sintonía con reforzar la custodia presidencial.

Fuentes consultadas por LN+ aseguraron que el diálogo en el lugar entre las fuerzas de seguridad bonaerense y las nacionales es nulo. Las puertas del lugar se abrirán a las 17 para el ingreso de la militancia libertaria. El Presidente llegará dos horas después.

Cómo es el Club Villa Ángela de Moreno

Ingresos precarios, calles tapizadas de barro, iluminación deficiente y difícil circulación del tránsito. Ese es el cuadro de situación actual de las instalaciones del Club Atlético Villa Ángela, el lugar elegido por el Javier Milei y su equipo para dar su discurso de cierre de campaña en territorio bonaerense. Un móvil de LN+ recorrió el predio ubicado en Villa Trujui, en la localidad de Moreno, al oeste del Conurbano.

LN+ en el club Villa Angela de Moreno, el lugar elegido por Milei para cerrar la campana

A primeras horas de la mañana, en el lugar ya estaban dispuestas las vallas y los camiones de asalto de la Policía Federal. La misma circulación de esos vehículos en el predio dejó huellas de barro de hasta diez centímetros de profundidad en varios sectores de la cancha donde está apostado el escenario principal.

Ante la hipotética necesidad de evacuar al equipo de campaña de LLA encabezado por el Presidente, la deficiente iluminación del club y la problemática circulación del tránsito por la zona alertaron a la seguridad del primer mandatario.

Uno de los ingresos del Club Atlético Villa Ángela, donde Milei cerrará la campaña bonaerense

El reciente antecedente de los piedrazos que recibió una caravana del gobierno en la localidad de Lomas de Zamora y los incidentes ocurridos en la provincia de Corrientes obligaron a reforzar las estrategias de vigilancia.