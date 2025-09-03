Video: cómo es el Club Villa Ángela de Moreno, donde Milei cerrará la campaña pese a la advertencia de “graves riesgos”

Ubicado en la Villa Trujui, al oeste del conurbano bonaerense, el predio cuenta con ingresos precarios y llenos de barro; la iluminación deficiente y la difícil circulación del tránsito, entre los principales temores de la seguridad presidencial tras el antecedente de Lomas de Zamora
Ingresos precarios, calles tapizadas de barro, iluminación deficiente y difícil circulación del tránsito. Ese es el cuadro de situación actual de las instalaciones del Club Atlético Villa Ángela, el lugar elegido por el Javier Milei y su equipo para dar su discurso de cierre de campaña en territorio bonaerense. Un móvil de LN+ recorrió el predio ubicado en Villa Trujui, en la localidad de Moreno, al oeste del Conurbano.
A primeras horas de la mañana, en el lugar ya estaban dispuestas las vallas y los camiones de asalto de la Policía Federal. La misma circulación de esos vehículos en el predio dejó huellas de barro de hasta diez centímetros de profundidad en varios sectores de la cancha donde está apostado el escenario principal.
Ante la hipotética necesidad de evacuar al equipo de campaña de LLA encabezado por el Presidente, la deficiente iluminación del club y la problemática circulación del tránsito por la zona alertaron a la seguridad del primer mandatario.
El reciente antecedente de los piedrazos que recibió una caravana del gobierno en la localidad de Lomas de Zamora y los incidentes ocurridos en la provincia de Corrientes obligaron a reforzar las estrategias de vigilancia.
Aún así, en el recorrido del móvil de LN+, se visualizaron bolsas llenas de arena y piedras, distribuidas a los costados del predio. Otro aspecto que se pudo ver en la transmisión fue el mal estado de los alambrados que delimitan las instalaciones del club.
El discurso del Presidente está previsto para las 19:30hs pero las alertas sobre la seguridad de Javier Milei ya están encendidos.
La calle Magallanes, lindera al predio, es la única asfaltada de la zona, pero siempre atiborrada de vehículos. En la previa del acto se pudieron ver cientos de autos estacionados. A esto se le debe sumar que es una de las vías por la que circula la línea 269, una de las más utilizadas por los vecinos de Moreno.
La cápsula de custodia de Milei ingresará por el mismo sector donde se ubicarán los baños químicos. Cuando la empresa proveedora del servicio llegó hasta el club, el trailer no pudo ingresar debido a la cantidad de barro acumulado y los operarios tuvieron que emplazar de forma manual las unidades.
Hasta el momento, a los dos carros de asalto de la PFA se le sumó una unidad de la Prefectura. Prevén que, más cerca del acto proselitista, las fuerzas de seguridad sumen refuerzos.
Kicillof: “Hago responsable a Milei de cualquier hecho de violencia”
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, responsabilizó al presidente Javier Milei por posibles actos de violencia que puedan ocurrir en el cierre de campaña previsto para esta tarde, en Moreno.
“Quiero advertirlo claramente: hago responsable a Javier Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse. Hace falta responsabilidad y apego a la democracia, dos cualidades que le faltan a este presidente”, dijo Kicillof.
El mandatario provincial hizo estas declaraciones luego de que Milei denunciara ante medios extranjeros que la oposición busca eliminar su plan de gobierno e incluso intentar matarlo.
