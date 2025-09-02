Elecciones en Buenos Aires 2025, en vivo: qué se sabe de los comicios hoy, martes 2 de septiembre
Los residentes de la Provincia elegirán este domingo 7 de septiembre a los representantes en el Poder Legislativo bonaerense; la recta final de las campañas de LLA y el peronismo
¿Dónde voto el domingo?
Para garantizar una participación fluida y organizada, es fundamental que los electores bonaerenses consulten el padrón electoral con antelación. Este trámite permite conocer el lugar exacto donde cada votante debe sufragar el próximo 7 de septiembre.
Los ciudadanos habilitados para votar en las elecciones legislativas provinciales pueden conocer los detalles precisos de su mesa y establecimiento de votación siguiendo estos sencillos pasos:
- Ingresar al sitio oficial de la Junta Electoral bonaerense
- Escribir el número de DNI del votante en el campo correspondiente.
- Elegir el sexo tal como aparece en el DNI.
- Rellenar el campo de verificación de seguridad y hacer click en “Consultar”.
"Hay que llenar las urnas de votos: quedarse en casa es hacerle el juego a la derecha"
“Nuestro pueblo ya descubrió que Milei cometió la estafa electoral más grande de la que se tenga memoria en la Argentina: estamos ante un empleado de los sectores de poder, cuyo único objetivo es llevar adelante un proyecto de hambre y de entrega”, afirmó el gobernador Axel Kicillof este lunes al encabezar el cierre del plenario “Ganar la provincia es ganarle a Milei”, en el municipio de Florencio Varela.
