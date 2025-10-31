Elecciones en CABA, en vivo: avanza el escrutinio definitivo por una banca para Lousteau o LLA
Los libertarios apuestan a llevar un octavo escaño y dejar afuera al radical, lo que sembró una tensa disputa en la Cámara baja
Reparto de bancas
El reparto de bancas se realiza a través del sistema D´Hondt, que se basa en una división sucesiva entre el total de votos obtenido por todas aquellas fuerzas que superan el piso mínimo de votos y la cantidad de cargos en disputa (13, en este caso). Luego se toman los 13 cocientes más elevados para asignar los escaños.
El termómetro del domingo
El domingo -según datos provisorios con el 99,39% escrutado- en la Capital, LLA se impuso con 771.065 votos y Ciudadanos Unidos, la coalición que llevaba a Lousteau como primer candidato, obtuvo 97.794 sufragios.
Cuántos votos cambiarían el resultado
Para quitarle la banca al radical, LLA debería sumar a su actual cosecha más de 11.000 votos, una cifra demasiado alta. Sin embargo, con 7 de 15 comunas escrutadas, en LLA afirman que están 228 votos arriba del actual senador nacional.
Cautela en la UCR
En el partido centenario descartan la posibilidad de que se revierta el resultado, aunque sus apoderados evitan dar detalles hasta que concluya el escrutinio.
Expectativa por el recuento final
En el partido de Javier Milei se ilusionan con que el recuento final de votos los ayude a revertir una acotada diferencia de “1441 votos” que le reservaría un lugar en Diputados al presidente de la UCR para sumar una octava representante violeta.
Tensa disputa por una banca
El escrutinio definitivo en la ciudad de Buenos Aires abrió un nuevo foco de disputa entre el radicalismo porteño y La Libertad Avanza por la banca de Martín Lousteau en la Cámara baja.
