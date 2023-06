Elecciones en Chaco: la madre de Cecilia Strzyzowski pidió que Capitanich suspenda las PASO del 18 de junio

escuchar

Gloria Romero, la madre de Cecilia Strzyzowski, pidió hoy que el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, suspenda las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este domingo, en el marco de la búsqueda de su hija, desaparecida desde el primero de junio y presuntamente asesinada. En declaraciones radiales, la mujer acusó al mandatario de “no dar la cara” y puso de relieve el vínculo cercano que este mantenía con la familia Sena, arrestada por el hecho. Asimismo, anticipó que este martes su abogada dará a conocer nueva información respecto de la causa.

Consultada en Urbana Play sobre la decisión de Capitanich de bajar de su boleta colectora al matrimonio del piquetero Emerenciano Sena y de Marcela Acuña, detenidos por su posible colaboración en la desaparición y el presunto femicidio de Cecilia, Gloria expresó: “Lo que tendría que hacer Capitanich es aplazar las PASO, porque la verdad no se puede hacer una votacion con este tema. Es una falta de respeto hacia la familia, hacia Cecilia y hacia el hecho de que él tendría que haber dado la cara, porque era hasta el padrino de casamiento de esta gente”.

Acto seguido, enfatizó: “Un dirigente que realmente esté con su pueblo y que ponga la cara y los huevos tendría que haber aido las PASO hasta que se resuelva esto”.

Con relación al avance de la investigación, la mujer afirmó que “hoy habrá muchas novedades”. “No puedo decir nada, hoy lo va a decir la abogada, pero habrá novedades importantes”, anticipó. Asimismo, recordó que mañana a las 20.30 habrá en la plaza central de Resistencia una marcha “por justicia”. “La protección política a este tipo de gente se tiene que terminar. No puede ser que por ser hijo de un politico puedas hacer lo que se te de la gana, incluso desaparecer a una persona”, manifestó.

La boleta electoral de Capitanich

Más tarde, habló sobre la relación de Cecilia con su pareja César Sena, hijo de Emerenciano y de Marcela, y dijo: “Se habían casado el 24 de octubre del año pasado y salió de la nada un proyecto. La suegra, Marcela, le había conseguido supuestamente un trabajo en Ushuaia. Ella estaba muy entusiasmada. Ellos salieron el primero de junio a las 11 de la casa donde convivían y de ahí no se sabe más de Cecilia. Iban en un viaje de unos días para ver si realmente era así el tema que le prometían y cómo era la casa, pero ella nunca sale de la provincia”.

Luego, agregó que César, quien también fue arrestado, es “un chico más joven” que Cecilia. “Él se presenta conmigo y me dice que tiene 27 años y es arquitecto. Al principio yo estaba de acuerdo con la relación, pero no con que se casaran, porque la familia de él la rechazaba muchísimo a mi hija, al extremo que no fueron al casamiento”, dijo y añadió: “Los padres de la pareja de mi hija son de la patota del Chaco, te amenazan, te avasallan, te aprietan. Tenían protección política de todo tipo, eran intocables, no te podías meter con ellos. Emerenciano Sena es el que maneja todas las cosas sociales acá en el Chaco. Milagro Sala en Jujuy es un bebé de pecho al lado de Emerenciano”.

Por último, sostuvo respecto de los arrestos concretados en el marco de la investigación: “Él [por Emerenciano], la mujer (Marcela), el hijo (César) y otras cuatro personas están detenidos. Ellos [por el matrimonio Sena] se supone que encubrieron al hijo y también les encontraron dinero que no podían justificar”.

