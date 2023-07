Elecciones en Córdoba: el peronismo cuestiona a Rodrigo de Loredo por parientes de dos de sus candidatos a concejales

escuchar

CÓRDOBA.- Cuando faltan dos semanas para la elección a intendente de la ciudad de Córdoba, la campaña se pone cada vez más caliente. Ahora, al candidato de Juntos por el Cambio (JxC), Rodrigo de Loredo, le reprochan problemas judiciales de familiares de dos de sus candidatos a concejales. Son los casos del hermano de Cristian Chesarotti y la pareja de Jessica Rovetto Yapur, vinculados a causas por narcotráfico.

De Loredo afirmó: “Les hemos pedido a nuestros candidatos certificados de antecedentes. Ninguna persona de nuestro equipo que es candidato o vaya ser funcionario se mantendrá si tiene algún conflicto con la ley. Vamos a ser implacables con eso. No le hemos pedido, ni pudimos indagar la realidad de parientes, parejas, primos o medios hermanos de todos los candidatos. No vamos a tolerar que ninguno de nuestros candidatos tenga algún conflicto con la ley, pero no nos vamos a prestar a una campaña sucia”.

En medio de la campaña, el candidato de Unidos Hacemos por Córdoba, Daniel Passerini, le reclamó a su rival “definiciones claras y contundentes” respecto de los postulantes 9 y 10 de la lista que lo acompaña.

Rodrigo de Loredo participa de una reunión en La Bolsa de Comercio de Córdoba con Mauricio Macri Mario Sar

“Todo se puede discutir, yo soy muy respetuoso, no prejuzgo a nadie, pero hay cosas que hay que dejar en claro de qué lado está cada uno. Si en campaña decís cualquier cosa, hacete cargo después. Si (el excandidato a gobernador de JxC) Luis Juez tenía información de que había droga vinculada a la política, la tenía adentro del espacio político de la lista de De Loredo”, dijo Passerini.

De Loredo subrayó que el oficialismo los quiere “meter en un lodazal, porque saben que están corriendo de atrás”. Los candidatos familiares de los implicados en la causa hasta ahora no hablaron.

El caso de Chesarotti, militante de la UCR, saltó después de que el 8 de junio se realizara un allanamiento en busca de cocaína que comercializa la banda llamada “Los Peruanos”. El operativo fue en una casa donde estaba el hermano del candidato a concejal, Matías Arguello, quien quedó detenido. Le secuestraron algunos gramos de marihuana; esta semana se negó a declarar.

El nombre del candidato no estaba en la investigación hasta que su pareja, Eugenia Barrera -quien es militante radical y auxiliar parlamentaria del Concejo Deliberante-, se presentó a la Justicia a pedir que se le restituyan $60.000 de los $230.000 que la Policía incautó en el procedimiento.

En la solicitud fundamentó que el efectivo estaba destinado para el pago de “jornales” a cinco personas que confeccionaban cartelería publicitaria. El fiscal a cargo de la investigación, Carlos Cornejo, rechazó el pedido. El abogado de la mujer, Gustavo Germán Heredia, explicó que se trata de fondos personales para pagar el trabajo “militante”.

En lo que hace a Rovetto Yapur -integrante de la juventud del Pro-, es abogada y pareja de Lucas Luciano Agüero, procesado en una megacausa de narcotráfico. Ella es su defensora en el proceso que lleva adelante el Juzgado Federal número 1 de Córdoba, a cargo ahora del subrogante Alejandro Sánchez Freytes. “Agüero está procesado y ya tiene una acusación formal de la fiscalía por integrar una banda que se dedicaba al narcotráfico”, confirmó el fiscal federal Maximiliano Hairabedián.