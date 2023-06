escuchar

Luis Juez lo dijo ayer y redobló la apuesta esta mañana: aseguró que en Córdoba el peronismo repartió droga para ganar las elecciones del domingo pasado. El candidato de Juntos por el Cambio que perdió solo por tres puntos frente al oficialista Martín Llaryora, según marca el escrutinio provisorio, indicó también que el gobierno dio bonos a personas con discapacidad y que entregó artículos del hogar, todo con fines proselitistas. “No estoy llorando, no estoy cobardeando”, deslizó además, con la voz entrecortada, luego de perder y tras asegurar: “Me duele que los pueblos no sean capaces de conquistar su dignidad”.

La primera vez que se refirió a estas supuestas situaciones irregulares que acontecieron en su provincia fue ayer por la tarde, en LN+. “¿Querés que te diga una cosa para que te dé vergüenza? Jueves, viernes y sábado los tipos repartían colchones, frazadas, subsidios a los discapacitados, un bono de 160 mil pesos, droga. Droga, droga. Yo soy abogado penalista, me contaban que el sábado hubo una reunión con dirigentes deportivos, barras bravas de los clubes más importantes de Córdoba, de todo”, sostuvo.

Luis Juez hizo graves denuncias tras perder la gobernación en Córdoba

En tanto, este martes bien temprano ratificó sus dichos en Radio Mitre. “¿Por qué nos ponemos colorados? Los miserables no tienen límites”, indicó en relación con Llaryora y el gobernador Juan Schiaretti, a quienes sin embargo no mencionó. Fue después de que sus aseveraciones de ayer causaran revuelo.

Pero no fue solo eso. Hoy incluso fue por más. “Los compañeros de mi hija tenían que ir en silla de ruedas para conseguir un bono de 160 mil pesos, tengo fotos, se las puedo mandar. Todo el mundo sabe que esto pasó”, aseguró el dirigente en relación a los amigos de su hija Milagros, que tiene parálisis cerebral.

“[Lo de la droga] fue el sábado a la noche en un club, repartían de todo”, siguió aunque en seguida sostuvo: “Pero no importa, porque la política de estas cosas no quiere hablar y yo no voy a buscar un pretexto. Capaz que no logré llegar a la gente. El hambre es superior a la idea de la dignidad, capaz este discurso mío sea el discurso de un viejo pelotudo, donde la gente no quiere tener dignidad. Tengo amigos a los que les digo: ‘Estás cagando en un pozo y los seguís votando a estos tipos’. Me dicen: ‘Bueno, pero qué querés que haga, necesito la plata’”.

Convencido de que el dinero que no se invirtió en salud y educación para los cordobeses fue destinado a la campaña electoral, Juez insistió con que no buscaba excusas por haber perdido los comicios, al asegurar que “se la banca como un duque” porque no es esta la primera vez que sale derrotado.

Sin embargo, el político que el domingo recibió el apoyo de la presidenciable Patricia Bullrich manifestó: “No tengo garganta, entregué mi vida en esta campaña electoral porque capaz sea la última, porque yo no tengo la fuerza de otra época. Cada vez el monstruo es más grande. Antes con un poco más de huevos y energía me costaba menos convencer a la gente de que la dignidad se conquista, ahora cuesta un montón”.

Seguro también de que como el peronismo se perpetúa en el poder desde hace mucho tiempo en su provincia, eso colabora con que se “reproduzcan estas mañas” proselitistas, comparó Córdoba con Formosa, un lugar donde la oposición denuncia que se realizan este tipo de prácticas, razón por la que entienden que Gildo Insfrán continúe su mandato de forma irrestricta.

“No tengo garganta porque la perdí hace un mes en una campaña a los gritos, porque gritamos. Como no tenés posibilidad de hacerte escuchar de otra manera... Uno cree que va a tapar la pauta oficial a los gritos y hay que ser pelotudos... porque eso no sucede, de ninguna manera”, insistió y siguió bajo esa postura: “Pasó en toda la campaña electoral, recorrer cientos de lugares donde la gente toma agua de un pico público, pero después va y vota al líder de la pobreza. Te llevó a la pobreza, pero te saca de vez en cuando con cuatro chapas, colchones, subsidios. Viene un tipo de mierda que te va a mantener en la pobreza, en la mugre”.

Y conmovido, quiso hacer un descargo cuando ya terminaba la entrevista. “No estoy llorando, no estoy cobardeando, me la banco como ninguno”, dijo el postulante, quien aseguró para cerrar, a la espera del escrutinio definitivo: “No soy un mal perdedor, estoy esperando que la Justicia diga que perdí para ir a darle la mano al intendente y decirle: ‘Yo juego de otra forma, pero usted me ganó. Tenga suerte, maestro’. Pero no soy un mal perdedor. Sí te digo lo que pasó, no soy un mentiroso, podré ser un lengua larga”.

