Elecciones en la Ciudad | Postergan el debate por la suspensión de las PASO en la Legislatura porteña

Presionado por el inicio del calendario electoral en la Ciudad, el jefe de Gobierno Jorge Macri buscará avanzar esta semana con la suspensión de las PASO en el distrito. Para ello se había convocado a una sesión para mañana en la Legislatura porteña, pero debió postergarla para el viernes. La decisión de demorar la discusión responde a que, para aprobar el proyecto en el parlamento local, el oficialismo necesita del apoyo del peronism o, que no fijará posición hasta que no se resuelva el debate por las primarias en el Senado.

En línea con su posicionamiento a nivel nacional, en la sesión de este viernes La Libertad Avanza acompañará la iniciativa de Pro para dejar sin efecto las primarias locales este año. A cambio, le exigirá al Ejecutivo que los $20.000 millones que estiman como ahorro sean devueltos a los porteños en forma de crédito fiscal a través de la boleta de ABL. También se le pedirá al oficialismo que insista con la eliminación definitiva de las PASO y el proyecto de ficha limpia, que naufragó el año pasado a falta de un solo voto.

El respaldo del bloque que preside Pilar Ramírez, sin embargo, no es suficiente para reunir los 40 votos necesarios para avanzar con la reforma electoral. Para alcanzar esa cifra, Pro depende de los legisladores de Unión por la Patria, que aún no han definido si respaldarán la iniciativa de Macri. Sucede que, atravesado por internas partidarias, el bloque peronista prefiere esperar al resultado de la votación por la suspensión de las PASO en el Senado de la Nación. La discusión en la Cámara alta está prevista para mañana al mediodía.

El recinto de la Legislatura porteña

En Diputados, el Partido Justicialista (PJ) no había logrado consensuar una posición unificada en torno a la suspensión de las primarias a nivel nacional, por lo que el presidente del bloque, Germán Martínez, dispuso “libertad de acción”. De este modo, mientras una mayoría rechazó la iniciativa de Javier Milei, otros 25 legisladores de la bancada votaron a favor. En la Cámara alta podría suceder una situación similar.

El peronismo porteño no avanzará hacia una resolución en torno a la suspensión de las PASO locales. Así, a dos días de que inicie el debate en la Legislatura, el gobierno de Jorge Macri no tiene los votos asegurados para aprobar la reforma electoral. De hecho, según pudo saber LA NACION, al momento de convocar a la sesión original -que estaba prevista para este jueves- Juan Manuel Olmos, presidente del Congreso Metropolitano del PJ porteño, no había sido consultado por el oficialismo sobre la situación del bloque peronista.

Ante este escenario, de haber avanzado con la reunión de este jueves, lo más probable era que la jornada de debate terminara sin resoluciones en el parlamento local y se llamase a un cuarto intermedio hasta el viernes o el lunes de la semana que viene. De este modo, la sesión solo habría servido, como expresaron fuentes partidarias a este medio, como una “manera poco ortodoxa de ver quiénes apoyarían la suspensión”.

Juan Manuel Olmos, hombre clave en la definición de la postura del PJ porteño

Además de la suspensión de las PASO, la reforma electoral que deberá tratar la Legislatura también plantea el adelantamiento de la fecha de votación. Según confirmaron fuentes parlamentarias, la intención del gobierno de Jorge Macri es evitar que la celebración de los comicios locales se solape con el inicio del calendario nacional para que las elecciones de la Ciudad sean “bien distritales”.

Junto al intento de reconstruir Juntos por el Cambio, esta es otra de las herramientas del alcalde porteño para enfrentar la avanzada libertaria en el histórico bastión de Pro, donde gobierna desde 2007.

Abigail Contreiras Martínez Por