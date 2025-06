Elecciones en Misiones: dos sacerdotes fueron sancionados por sus homilías críticas al “poder desmedido” de Carlos Rovira

POSADAS.– Marcos y Fabián Szyszkwoski son hermanos. Ambos son sacerdotes y se desempeñan como capellanes de la policía de Misiones. Denunciaron ayer “persecusión política” al recibir la orden de la Jefatura de concurrir a trabajar a la comisaría más cercana a su domicilio cumpliendo un horario de 8 a 12 horas. La sanción se concretó después de una homilía crítica del poder hegemónico que ostenta Carlos Rovira, exgobernador y líder del partido que manda en la provincia.

Marcos Szyszkwoski pronunció en la invocación religiosa del domingo 25 de Mayo una fuerte crítica al poder de Carlos Rovira, aunque sin mencionarlo. El discurso se viralizó y tuvo gran repercusión a pocos días de las elecciones provinciales de este domingo, cuando se elegirán 20 diputados para la Legislatura local y se renovarán parcialmente algunos concejos delibertantes.

“Vivimos en un Estado que se llama libre, pero donde el poder real no se elige: se perpetúa. Donde los cargos cambian, pero las decisiones no. Donde la voluntad que gobierna no ocupa ningún despacho visible, pero todo lo decide desde las sombras. Un poder desmedido en control. Que no da la cara, pero impone su peso en cada rincón”, afirmó Szyszkwoski, de 45 años, hace 10 días en Santo Pipó.

El cura también defendió a los policías que hoy están presos por haber participado de protestas policiales, uno de los cuales, Ramón Amarilla, es hoy candidato a diputado provincial en las elecciones de este domingo.

Son muchos los que critican el mérito de la causa por la cual esos efectivos permanecen encarcelados, con acusaciones que no avanzan. El más visible es Ramón Amarilla, quien será candidato a diputado provincial desde el Penal de Cerro Azul, donde lo encarcelaron acusado de haber participado en un grupo de whatsapp donde se planeaban reclamos salariales violentos.

Amarilla niega terminantemente haber integrado dicho grupo.

El padre Marcos Szyszkwoski, en la comisaría de Santo Pipó, donde tiene que cumplir horario de 8 a 12 de lunes a viernes.

“Si en serio les doliera, no habría policías silenciados por opinar, ni docentes agobiados por salarios indignos, ni médicos que trabajan extenuados por migajas. No habría presos sin juicio, ni ciudadanos con miedo a hablar en voz alta”, agregó Szyszkwoski, el domingo 25 de mayo.

Días después, desde la Jefatura de Policía les ordenaron tanto a Marcos como a su hermano Fabián, de 35 años y también capellán policial, que se presentaran a trabajar en la comisaría más cercana a la parroquia donde prestan servicios.

“Estamos de 8 a 12 sin tareas asignadas y es claramente un castigo por haber levantado la voz. Esto es un feudo con fachada de democracia”, redobló la apuesta, Marcos, en diálogo con LA NACIÓN.

Los hermanos Szyszkwoski salieron al aire ayer en el programa de Nelson Castro, en radio Rivadavia, y ratificaron que se sienten perseguidos políticamente.

Marcos y su hermano Fabián, ambos capellanes de la policía, en mayo del 2024 asistiendo a los cientos de policías retirados y en actividad que acamparon 10 días en reclamo de mejoras salariales.

Ante la consulta por la situación de los capellanes, una fuente cercana al Ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, explicó que los hermanos Szyszkwoski “cobran un sueldo de la policía, de 1.200.000 pesos y no estaban prestando ningún servicio”.

“Su condición de cobrar y no trabajar se hizo visible por el discurso del 25 de mayo”, argumentaron desde el oficialismo provincial sobre la sanción a los dos sacerdotes. “Revisamos su situación y prácticamente estaban cobrando por no hacer nada. Nosotros tenemos capellanes evangelistas que cumplen horarios, incluso algunos acuden a un domicilio que sufrió un robo y levantan la denuncia. También otros capellanes católicos”, explicaron desde el Ministerio de Gobierno.

LA NACIÓN también consultó al obispo de Posadas, moseñor Rubén Martínez, pero su vocero explicó que estaba de viaje y no podía responder. Martínez, de cuya diócesis depende el padre Marcos, desautorizó el discurso político del capellán, según pudo averiguar LA NACION.

“El cura que se mete en política está metiendo la pata”

“El cura que se mete en política está metiendo la pata. Nuestro rol no es decir a quién votar sino acompañar y esclarecer”, afirmó Martínez ayer en el habitual mensaje de cada miércoles en FM Tupambaé, una radio controlada por el obispado de la capital misionera.

Por otra parte, el obispo de Oberá, monseñor Daniel Bittar, le dijo en un mensaje al padre Fabián, que el accionar de la Jefatura Policial no estaba bien. No realizó, sin embargo, ningún pronunciamiento público.

El padre Marcos negó ante LA NACIÓN cualquier motivación partidaria en su mensaje. “Se trató de una reflexión propia de una invocación como la del 25 de Mayo, nunca pensé que iba a tener semejante repercusión”, explicó.

Los hermanos Szyszhkowski niegan cualquier actividad partidaria. Pero desde el Gobierno destacan que una de sus hermanas, Marta, es 1° candidata a concejal por la lista de Ramón Amarilla en Aristóbulo del Valle.

Los dos curas vienen de una familia de 10 hermanos de Aristóbulo del Valle, con una madre docente jubilada y un padre que trabajó toda su vida en la chacra. Marcos y Fabián tienen un tercer hermano que también es cura, en San Vicente.

Una de las hermanas es también candidata a concejal en Aristóbulo del Valle por el lema cuya principal cara visible es Ramón Amarilla, el vocero de la Mesa Policial que en mayo del año pasado encabezó la mayor protesta de estatales contra el gobierno provincial.

Aquella protesta también incluyó marchas de docentes a la casa de Carlos Rovira, el gobernador Hugo Passalacqua y manifestaciones frente a la Legislatura en las cuales se derribaron triples vallados y se tiraron piedras.

Fue tal la incapacidad del Gobierno provincial para controlar a los policías en rebeldía que la Casa Rosada envió 200 efectivos de fuerzas federales, buscando apaciguar la protesta que representó uno de los mayores desafíos al poder de la Renovación.

Finalmente, el gobierno de Misiones decidió que gendarmes y prefectos no actuaran contra los policías locales para evitar una crisis todavía mayor.