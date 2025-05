Elecciones en Salta, Chaco, Jujuy y San Luis, en vivo: últimas noticias minuto a minuto

Las cuatro provincias irán a las urnas con el objetivo de renovar la mitad de sus legislaturas y cargos municipales.

Capitanich, sobre las elecciones en Chaco

En el marco de una nueva jornada electoral en la provincia de Chaco, el gobernador de la provincia, Jorge Capitanich, llamó a los ciudadanos a votar “con memoria, para poner límites y por un gran futuro” y apuntó contra el gobierno de Javier Milei. “El peronismo siempre va unido y hoy vamos a obtener un buen resultado”, auguró.

Así, este domingo por la mañana en diálogo con TN, aseguró: “Es muy compleja la situación del país y eso se va a ver en las urnas, porque la gente tiene que elegir entre comer y no pagar la luz o no comer y pagar la luz”.

Dónde voto en Jujuy

A partir de estos comicios, todos los jujeños que sufraguen definirán sus representantes en la Legislatura provincial. Además, la mayoría de los departamentos también pondrán en juego sus autoridades municipales y comunales.

Cómo se vota con la Boleta Única de Papel

En las elecciones de San Luis los candidatos estarán identificados con nombre y apellido, y su fotografía a color, mientras que la lista deberá contener como mínimo los nombres y apellidos de los cinco primeros candidatos y candidatas de la lista, a excepción de los distritos que elijan un número inferior. En todos los casos se incluirá la fotografía color de los primeros dos postulantes.

El ciudadano ya no recibirá un sobre vacío y firmado de las autoridades de mesa, sino un ejemplar de boleta única, que deberá completar al ingresar al cuarto oscuro o cabina electoral, con lapicera o lápiz, para luego introducirlo en la urna. La boleta estará firmada por el presidente de mesa en un casillero impreso al dorso del pliego de papel. Sobre el dorso también se imprimirá un instructivo de votación.

El Gobierno espera un festejo y dos avances en las elecciones de este domingo

Por Jaime Rosemberg

Un resonante triunfo contra el exgobernador chaqueño Jorge Milton Capitanich, compartido nada menos que con la “socialdemócrata” UCR. Buenas performances y quizás algún triunfo puntual en Jujuy y Salta. Prescindencia en San Luis, dónde nadie pudo frenar la interna por el logo libertario.

En el gobierno de Javier Milei esperan que esos, y no otros, sean los resultados que puedan leerse del inminente domingo electoral, dónde la “marca” libertaria se pondrá en juego en cuatro provincias, luego del amargo tercer puesto de La Libertad Avanza en la elección a constituyentes en Santa Fe, el 13 de abril pasado. Resultado que encendió la polémica y críticas cruzadas en el centro del poder libertario, con Karina Milei y Santiago Caputo con miradas contrapuestas.

“No estamos obligados a ganar en ningún lado, aunque tenemos la obligación de presentarnos, porque si no terminamos siendo absorbidos por otras fuerzas”, se atajan desde el armado electoral nacional que encabeza el subsecretario Eduardo “Lule” Menem, bajo la estricta mirada de la secretaria general de la Presidencia Milei. Una estrategia que no es compartida por el joven Caputo, quien desaconsejaba presentar listas en Santa Fe, y que deja trascender por estas horas que la mejor idea es “presentarnos sólo donde podamos ganar, y si no, hacer alianzas” para no desgastar al Presidente.

Dónde voto en San Luis

Este domingo 11 de mayo se decidirán los integrantes de la mitad de las bancas en la cámara de Senadores y de Diputados de la Provincia. En este sentido, muchas personas buscan saber dónde votan en San Luis.