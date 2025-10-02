Elisa Carrió le exigió a Espert que se presente ante la Justicia para explicar si recibió US$200.000 de Fred Machado

En línea con otros dirigentes de la oposición y una parte del oficialismo, que le exigen al libertario José Luis Espert explicaciones urgentes tras las recientes acusaciones en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico, la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, consideró que el candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia “tiene la obligación” de presentarse ante la Justicia. “Si él no lo hace y acredita que esa transferencia no existió, está escondiendo información”, sentenció la exdiputada.

“La verdad que sí hay operaciones sucias, pero (de ser así) al otro día te vas a la Justicia”, consideró Carrió en diálogo con LN+, sobre el accionar que debería tener el legislador, quien hasta el momento no respondió si recibió, o no, una transferencia de US$200.000 por parte del empresario Fred Machado, detenido en Viedma, Neuquén, acusado por la justicia de Estados Unidos de narcotráfico y lavado de dinero.

Así, Carrió se suma a los dichos del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes en las últimas horas le reclamaron al candidato libertario que brinde las explicaciones del caso.

"Espert se tiene que presentar en la justicia": Elisa Carrió, mano a mano con Paulino Rodrigues

“Yo creo que tiene que dar una explicación clara y contundente”, expresó Francos en el evento Agribusiness Amcham Argentina. “No es una situación menor en medio de una campaña electoral y obviamente está siendo utilizada en ese sentido con varios temas. Yo no creo que tenga que dar un paso al costado, salvo que diga que tiene algún tipo de responsabilidad. Él tiene que dar una explicación que tiene que ser clara para la opinión pública y salir de esta situación”, agregó.

Espert quedó envuelto en una denuncia que presentó el dirigente social Juan Grabois, que se vale de dos investigaciones periodísticas de El Diario AR y Perfil que revelaron un documento de la causa llevada adelante por la justicia norteamericana, en el que está registrado un supuesto giro de US$200.000 a Espert.

A ello se le suma una causa del 2021 que se tramita en Comodoro Py que investiga el uso de aviones durante la campaña presidencial de Espert en 2019, provistos por Fred Machado.

Elisa Carrió con Paulino Rodriguez en LN+ Captura

En aquel entonces, Espert había admitido que viajó en un avión privado de Machado para la presentación de uno de sus libros en la campaña del 2019. Esto mismo fue lo que ratificó en las últimas horas, si bien aclaró que el contacto con el empresario, ahora detenido, se produjo dos años antes de su imputación.

Ayer, en una entrevista con A24, el legislador aseguró que conoció a Machado unos meses antes de la campaña presidencial y que desconocía si este aportó para su campaña. De todos modos, ante la pregunta concreta de si recibió una transferencia en concepto de financiamiento electoral, optó por no responder.

Además de referirse al caso que involucra a Espert, Carrió expresó su preocupación por el rumbo del Gobierno y cuestionó el plan económico y la gestión política de la administración de Javier Milei.

“La economía es confianza y acá ya no hay confianza en el grupo económico. Pero no se trata solamente de un equipo económico”, señaló Carrió, quien criticó al Gobierno por su falta de alianzas políticas. “Este hombre [por Milei] no tiene una coalición parlamentaria y la que podía tener la exterminó“, advirtió Carrió en alusión a la situación del oficialismo en el Congreso, donde en los últimos meses sufrió varios reveses, entre ellos, la suspensión del veto presidencial a la emergencia en discapacidad.

“Hay mala praxis desde abril. Y estamos sin dólares para adelante con una situación de no cierre con Estados Unidos con una oposición demócrata al salvataje de la Argentina”, concluyó la líder de la CC.