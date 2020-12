Elisa Carrió: "La oposición va a acompañar a Daniel Rafecas"

La exdiputada se refirió a la actualidad de Juntos por el Cambio, en medio del debate por a ley que impulsa el oficialismo para cambiar el modo de elegir procurador Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de diciembre de 2020 • 22:33

La exdiputada Elisa Carrió se refirió esta noche a la oposición en medio del proyecto de ley que recorta los fondos coparticipables de la Capital y la ley que impulsa el oficialismo para cambiar el modo de elegir procurador.

"Nosotros elegimos un tránsito que vaya por el medio", lanzó Carrió durante una entrevista en TN. La referente de la oposición señaló que Juntos por el Cambio debe mantener la calma, mientras el Gobierno intenta "hacerlos chocar contra una pared". "Cristina quiere llevarnos en la provocación al extremo, para que nos enojemos, que confrontemos y en los extremos se produce una confrontación que divide a la sociedad", comenzó Carrió.

Y continuó: "Nosotros elegimos un tránsito que vaya por el medio, porque cuando vos entrás en un túnel y el otro te quiere chocar vos tenés que ir por el medio, porque el otro te quiere llevar contra la roca. Hay que mantener la templanza y seguir por el medio".

Si bien Carrió ya había manifestado su apoyo a Daniel Rafecas como candidato a ocupar el puesto de Procurador, esta noche manifestó que será apoyado por Juntos por el Cambio. "La oposición va a acompañar a Rafecas, porque cuando uno crea una estrategia, siempre se fija una alternativa A y una B. La única posibilidad de que Rafecas no sea Procurador es que el Presidente se doblegue, lo importante es que sea un Procurador que salga con la garantía de los dos tercios", explicó Carrió.

En otro momento de la entrevista, se refirió al proyecto de ley que recorta los fondos coparticipables de la Capital. Respecto a esto, Carrió dijo categórica: "La autonomía no se discute, está en la Constitución". Y agregó: "Tenemos la estrategia jurídica y la empezaremos a trabajar durante todo enero. Esto es una embestida, un atropello guarango, que se va a resolver y lo vamos a ganar".

Por último, le consultaron sobre la figura de Mauricio Macri luego de que ella hablara de su pelea con el expresidente; según dijo, él le habría faltado el respeto. "La bronca te lleva a esa confrontación, pero el que se calienta pierde. Nosotros nos queremos mucho y nos llevamos muy bien todos. Me enojé con Macri porque me faltó el respeto, pero ya me pidió perdón y estoy bien. A mi me cuestionan los modos, pero lo que me interesa es cuidarlos a todos para que esto no sea un sistema de venganza y fascista", cerró Carrió.

Conforme a los criterios de Más información