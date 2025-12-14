Libertarios y macristas, otra vez en tensión y con el 2027 como eje de la disputa entre los socios

Nadie quiere que la sangre llegue definitivamente al río, y menos en el inicio de una etapa de decisiones en materia legislativa. Pero más allá de las expresiones de buena voluntad, los socios libertarios y macristas volvieron a mostrarse los dientes, a uno y otro lado de la avenida General Paz.

A las disidencias abiertas en relación con el endeudamiento propuesto por el gobernador kirchnerista Axel Kicillof en la Legislatura bonaerense, se sumaron en los últimos días quiebres y fracturas del matrimonio político por conveniencia en los concejos deliberantes de Bahía Blanca, Pilar, Necochea y Villa Gesell, con libertarios acusando a macristas de arreglos por debajo de la mesa con intendentes peronistas, y dirigentes de Pro dejando en claro que gozan de “autonomía” para sostener posturas por fuera de lo que ordenan Karina Milei y su cacique bonaerense, Sebastián Pareja.

Sebastián Pareja y Diego Santilli X @SPareja_

En la Ciudad, en tanto, mejoraron la sintonía y el diálogo entre los gobiernos nacional y porteño, pero la pelea por el 2027 sigue vigente, con escenarios clave como la Legislatura porteña, donde la llegada de Silvia Lospennato como referente de Pro puso en guardia a las huestes violetas que encabeza Pilar Ramírez, referente de la poderosa secretaria general de la Presidencia en territorio porteño.

“Me parece que Pro no entiende la lógica de este espacio. Acá hay que reportar y nunca cortarse solos”, resume una espada legislativa que responde sin pestañear al poder de los hermanos Milei. La referencia es explícita, y se remite al “pacto” de Pro en la provincia para avalar una parte del endeudamiento (para intentar un roll over de la deuda existente), mientras los libertarios votaban en contra.

Pareja y también Patricia Bullrich (hoy jefa del bloque libertario en el Senado) aún miran de reojo a los macristas aliados Cristian Ritondo y Diego Santilli, y los acusan de haber “negociado” cargos, como dos asientos en el Banco Provincia y una vicepresidencia de la Cámara de Diputados provincial para uno de los dirigentes más cercanos al ministro del Interior, Agustín Forchieri.

Agustín Forchieri Legislatura CABA

“La estrategia de Pro fue de Pro”, dijo Pareja a LA NACION el domingo, antes de que la unidad explotara por los aires en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca, donde ediles de Pro y los que responden al intendente Federico Susbielles acordaron desplazar a La Libertad Avanza de la presidencia y ubicar allí a una dirigente cercana a Ritondo.

También en Necochea LLA y Pro votaron divididos las nuevas autoridades, y en Villa Gesell la UCR abandonó su pacto con Pro y terminó aliada al intendente local. Hubo serios contrapuntos en Pilar, por el apoyo de Pro al aumento de tasas dispuesto por el intendente Federico Achával. “No sabemos cuál es la estrategia, pero hay un socio que no estaría cumpliendo”, bramaron desde el despacho de Pareja.

Guillermo Montenegro Fabián Marelli

Uno de los pocos lugares en los que la unidad se mantuvo fue Mar del Plata, donde el intendente Guillermo Montenegro (que integra el grupo de macristas aliados con Ritondo y Santilli) cedió la presidencia del Concejo Deliberante a LLA, a pesar de estar en minoría. “Guillermo cumplió su palabra con Pareja, aunque desde Pro nacional le insistían en que no lo hiciera”, cuenta una fuente que conoce de memoria los intercambios –al parecer poco amables– entre Montenegro y los dirigentes que responden al expresidente Mauricio Macri.

El exmandatario, que esta semana se mantuvo activo pero en silencio de radio, sostiene su postura de “apoyar lo que se hace bien y criticar lo que está mal”, como lo expresó en la última reunión de su partido. Y no se desdijo de su profecía: “Pro tendrá candidato a presidente en 2027″.

Cerca de Santilli y Ritondo se defienden con énfasis. “Diego y Cristian están con el olivo de la paz todo el tiempo en la mano. Lo importante es sostener la unidad, y lo que pasa en los distritos responde a lógicas locales”, sostienen referentes cercanos al ministro del Interior. Aseguran que no hubo componendas en la provincia de Buenos Aires, y que Santilli “le avisó a Pareja” que el voto de Pro en el caso del endeudamiento sería diferente al de LLA.

Diego Valenzuela

“Las vicepresidencias se dan de acuerdo a la cantidad de diputados, los libertarios también recibieron una”, retrucaron desde el santillismo. Prefieren no entrar en polémicas de cara a 2027, y afirman que “hoy el objetivo de Diego es que el presupuesto 2026 y las leyes salgan con el apoyo de los gobernadores”, aunque Pareja y otros referentes libertarios, como el exintendente de Tres de Febrero, hoy senador con licencia y posible funcionario de Migraciones, Diego Valenzuela, insisten en que el próximo candidato a gobernador bonaerense “tiene que ser violeta” y no de Pro.

Mejor clima

En la ciudad, el mejor clima entre la Casa Rosada y la jefatura de gobierno ayudó a restablecer el diálogo. “Estamos bien, el diálogo es fluido”, dicen desde el edificio de la calle Uspallata, y aseguran que la negociación por los fondos de la coparticipación, iniciada por Jorge Macri con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y continuada en otras reuniones, está “avanzando”.

De todos modos, Macri dejó en claro en la última reunión de gabinete ampliado, de la que participó Ritondo, y también en encuentros con sus interlocutores libertarios, que su objetivo es ir por su reelección en 2027, una ambición que, a priori, choca con los deseos libertarios de gobernar la Ciudad. “Hay que ver, por ahí terminamos compitiendo en unas PASO de centroderecha”, ponen paños fríos en el gobierno porteño, donde ven como eventual rival al jefe de gabinete Manuel Adorni, ganador de las elecciones legislativas de mayo pasado.

El ministro de Economía, Luis Caputo, recibió al jefe de gobierno Jorge Macri en el Ministerio de Economía. Prensa GCBA

Los libertarios, en tanto, tomaron nota del desembarco de Lospennato como jefa del bloque, rival de Adorni en aquella elección y portadora de un discurso confrontativo contra el Gobierno en su paso por la Cámara de Diputados, con elevados picos en la caída de la ley de ficha limpia. “Ellos hasta ahora eligen construir con el PJ y no con nosotros”, dijo otra fuente oficial libertaria.

No hay intenciones de romper, pero ambos socios aparecen incómodos en la foto de la unidad.