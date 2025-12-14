Milei condenó el ataque terrorista contra la comunidad judía en Australia

Mediante un comunicado, el gobierno de Javier Milei condenó este domingo “el ataque terrorista” que dejó varios muertos y numerosos heridos en Sídney, Australia, cuando se celebraba una festividad judía. A su vez, el propio Presidente hizo una publicación en sus redes sociales donde “aprovechó” para criticar a “personajes de la política y periodistas” y acusarlos de promover este tipo de hechos.

“La República Argentina condena enérgicamente el ataque terrorista perpetrado hoy en Australia que provocó víctimas fatales y numerosos heridos, en un acto de violencia dirigido contra civiles inocentes, en particular contra familias judías que se encontraban reunidas para celebrar la festividad de Janucá”, indicó la Cancillería.

“El Gobierno argentino expresa sus condolencias a los familiares de las víctimas y manifiesta su solidaridad con el pueblo de Australia, en particular con la comunidad judía, blanco de este atentado motivado por el odio y la intolerancia”, agregó el texto oficial.

“La Argentina reafirma que el antisemitismo constituye una amenaza grave contra la convivencia democrática y los valores fundamentales y reitera su condena absoluta a toda forma de terrorismo y extremismo violento, cualquiera sea su motivación o lugar de ocurrencia”, precisó el comunicado.

Por último, el Gobierno reafirmó que el país “renueva su compromiso con la protección de las comunidades religiosas y su libertad de credo, así como con la cooperación internacional para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo en todas sus manifestaciones”.

Milei y una dura acusación

Desde su cuenta de X, y a través de un posteo al que tituló “Disonancia cognitiva”, el mandatario nacional acusó a “personajes de la política y de los medios (“periodistas”)” de que “ellos son los mismos personajes que promueven las ideas woke, izquierdistas y anticapitalistas que conducen a estos resultados”.

“En lugar de expresar condolencias vacías de contenido recuérdenlo la próxima vez que quieran ejecutar en la plaza pública de la cancelación a aquellos que defendemos las ideas de la libertad y los valores de Occidente”, cerró el presidente Milei.