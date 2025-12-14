Milei condenó el ataque terrorista contra la comunidad judía en Australia
A través de un comunicado, la Argentina “reafirma que el antisemitismo constituye una amenaza grave contra la convivencia democrática y los valores fundamentales”
- 2 minutos de lectura'
Mediante un comunicado, el gobierno de Javier Milei condenó este domingo “el ataque terrorista” que dejó varios muertos y numerosos heridos en Sídney, Australia, cuando se celebraba una festividad judía. A su vez, el propio Presidente hizo una publicación en sus redes sociales donde “aprovechó” para criticar a “personajes de la política y periodistas” y acusarlos de promover este tipo de hechos.
“La República Argentina condena enérgicamente el ataque terrorista perpetrado hoy en Australia que provocó víctimas fatales y numerosos heridos, en un acto de violencia dirigido contra civiles inocentes, en particular contra familias judías que se encontraban reunidas para celebrar la festividad de Janucá”, indicó la Cancillería.
“El Gobierno argentino expresa sus condolencias a los familiares de las víctimas y manifiesta su solidaridad con el pueblo de Australia, en particular con la comunidad judía, blanco de este atentado motivado por el odio y la intolerancia”, agregó el texto oficial.
LA REPÚBLICA ARGENTINA CONDENA EL ATAQUE TERRORISTA CONTRA LA COMUNIDAD JUDÍA EN SIDNEY— Pablo Quirno (@pabloquirno) December 14, 2025
La República Argentina condena enérgicamente el ataque terrorista perpetrado en el día de hoy en Sidney, Australia, que provocó víctimas fatales y numerosos heridos, en un acto de violencia…
“La Argentina reafirma que el antisemitismo constituye una amenaza grave contra la convivencia democrática y los valores fundamentales y reitera su condena absoluta a toda forma de terrorismo y extremismo violento, cualquiera sea su motivación o lugar de ocurrencia”, precisó el comunicado.
Por último, el Gobierno reafirmó que el país “renueva su compromiso con la protección de las comunidades religiosas y su libertad de credo, así como con la cooperación internacional para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo en todas sus manifestaciones”.
Milei y una dura acusación
Desde su cuenta de X, y a través de un posteo al que tituló “Disonancia cognitiva”, el mandatario nacional acusó a “personajes de la política y de los medios (“periodistas”)” de que “ellos son los mismos personajes que promueven las ideas woke, izquierdistas y anticapitalistas que conducen a estos resultados”.
DISONANCIA COGNITIVA— Javier Milei (@JMilei) December 14, 2025
A la luz de los horrendos atentados perpetrados por terroristas islamitas en Australia, hoy veremos un montón de personajes de la política y de los medios ("periodistas") expresar sus condolencias y pésames, sin tener consideración alguna por el hecho de que…
“En lugar de expresar condolencias vacías de contenido recuérdenlo la próxima vez que quieran ejecutar en la plaza pública de la cancelación a aquellos que defendemos las ideas de la libertad y los valores de Occidente”, cerró el presidente Milei.
- 1
Arica, la ciudad de Chile donde desembarcó el crimen organizado: centro de torturas, hallazgos del horror y una frontera caliente
- 2
Los elogios a Rafael Grossi en un extenso artículo en The New Yorker sobre su postulación para la ONU
- 3
Qué dijo Putin sobre la charla que mantuvo con Maduro
- 4
La UE desbloquea el proceso para financiar a Ucrania con activos congelados de Rusia