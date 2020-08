Elisa Carrió fortaleció su apoyo al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, mientras el kirchnerismo lo cuestiona cada vez más Fuente: Archivo

"Felicito y agradezco profundamente al equipo de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y en especial a Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y a Fernán Quirós. Me siento orgullosa. ¡Eso es gobernar!", publicó Elisa Carrió en su cuenta de Twitter el viernes por la noche, en momentos en que asomaba un despegue de parte del jefe de gobierno porteño de ese tándem que había formado con el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof cuando comenzó la pandemia, en marzo.

Si bien no es novedad que Carrió tiene una excelente relación con Rodríguez Larreta, en la última semana ese apoyo fue más notorio, a tal punto que muchos ya avizoran que es "el elegido de Lilita" con miras a la construcción de un proyecto nacional para Juntos por el Cambio.

"Tenemos excelentes candidatos y tenemos un nivel de acuerdos y de amistad; lo vamos a resolver estratégicamente. No hay que radicalizarse. No podemos responder con la misma lógica de Cristina. Si nos radicalizamos perdemos la centralidad", dijo Carrió y aclaró, sin negar, pero poniendo paños fríos a la versión: "Apoyo en esto a Rodríguez Larreta en el sentido de que él tiene que ser cuidadoso, porque siendo el jefe de gobierno tiene que mantener una gobernabilidad mínima, un diálogo con el Presidente".

Cerca de Carrió afirman que "Lilita siempre apuntaló un proyecto que incorpore pobres a los sectores medios, y eso también se construye con infraestructura". Y recuerdan la buena impresión que se llevó la exdiputada de su visita al Barrio 31, para conocer su urbanización, y a las obras en las estaciones terminales de Constitución y Retiro.

En la Coalición Cívica nadie quiere hablar de candidaturas todavía. Creen que con la pandemia y la crisis económica vigente, no estaría bien apresurarse. Pero las fichas se mueven de todas maneras, en silencio y sin apuro. Y hay reacciones, sobre todo, ante cada embestida del oficialismo.

La polémica declaración de Alberto Fernández sobre la ciudad de Buenos Aires ("Nos llena de culpa ver a la ciudad de Buenos Aires tan opulenta, bella, desigual e injusta con el resto del país") despertó una reacción en toda la oposición, que no deja de ver en ella una arremetida contra el Jefe de Gobierno.

En ese sentido, el diputado Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, no dudó en fundamentar la posición de su espacio en declaraciones a LA NACION. "Apoyamos cómo llevan adelante el manejo de la pandemia, tanto Horacio, Santilli, el ministro Quirós y los equipos de la Ciudad. Nosotros avalamos el plan gradual de puesta en marcha en la Ciudad. Eso debería estar haciendo el Presidente, porque es un plan basado en evidencia y en datos concretos, que nos permite saber hacia dónde nos dirigimos y cómo. Un plan que conlleva un fuerte compromiso con la libertad y se basa en la responsabilidad y la confianza en el otro", afirma el titular del bloque de diputados nacionales de la CC.

Vamos a defender el rol de gobernante de Rodríguez Larreta y también de dirigente con proyección nacional para ser una alternativa en el 2023 Paula Oliveto, presidenta de la Coalición Cívica en la Ciudad

"Atacan a la Ciudad porque no toleran que exista una evidencia tan clara de que se es posible el desarrollo", afirmó el legislador de la CC Hernán Reyes. Y agregó: "El esfuerzo que está haciendo Horacio desde el gobierno de la Ciudad es fenomenal y nosotros vamos a defender la gestión frente a los embates y la extorsión de Cristina. A esta altura a ella no le importa nada ni nadie".

"Lilita cree en las condiciones de gestión de Horacio Rodríguez Larreta y, entiende su rol en la pandemia. El habla con ella buscando su opinión de modo constante. Lilita cree que los kirchneristas lo quieren desgastar, por eso el apoyo público en estos días", señaló a LA NACION la diputada nacional Paula Oliveto, que además preside la Coalición Cívica en la ciudad de Buenos Aires. Y agregó: "Nosotros estamos conformes con la gestión de Horacio. Entendemos su rol en la crisis y creemos que el ataque constante del kirchnerismo es para debilitarlo a él y a Juntos Por el Cambio. Vamos a defender su rol de gobernante y también de dirigente con proyección nacional para ser una alternativa en el 2023".

El negocio del juego

Sin embargo, no todas son mieles en la relación entre el espacio liderado por Lilita Carrió y el jefe del gobierno porteño. El tema del juego es un gris que pone una alerta en la relación: "Nosotros tenemos posición tomada. Queremos una ficha limpia para los operadores del juego en la Ciudad. Siempre estuvimos en contra de empresarios del juego como Cristóbal López, además queremos sancionar una ley de ludopatía, que impida la promoción del juego", señala a LA NACION Facundo De Gaiso, legislador de la Coalición Cívica. "Estamos trabajando confiados en ponernos de acuerdo, pero hoy no coincidimos con el PRO en el tema de la publicidad del juego online, ese es un punto sensible", completa.

En la CC saben que este es un tema que amerita una larga charla con Rodríguez Larreta, a quien apoyan, pero no dudan en marcarle la cancha en temas tan espinosos y turbios como es el negocio del juego. "No hay chances de que lo permitamos", dicen por lo bajo dirigentes cercanos a la líder chaqueña. Y aclaran: "En esos temas Carrió nos exige ser implacables".

Quien más sabe que Carrió es inflexible es el propio Rodríguez Larreta, el dirigente con quien más habla hoy y que, por ahora, cuenta con su favor político.

Dicen que Larreta no duda en cuidar esa relación con gestos permanentes. Sabe bien que ella no perdonaría un acuerdo con empresarios como Cristóbal López o cercanos a él. Hace un tiempo, un dirigente radical no muy afecto a las formas de Carrió le aconsejó: "Horacio, ojo con Lilita, mirá que es como Santa Rita, así como te da, luego te quita".