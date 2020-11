Elisa Carrió, en LN+ 10:26

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, participó este jueves del programa La trama del poder, que se emite por LN+, y habló sobre la realidad política de la Argentina, que durante esta semana estuvo atravesada, entre otras cosas, por la abrupta salida de María Eugenia Bielsa del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

En una entrevista con Laura Di Marco, la exdiputada defendió a Bielsa y dijo que "debe ser la mujer más decente y brillante que tiene Santa Fe". Además, sentenció que su salida del gabinete de Alberto Fernández se produjo porque "seguro no se prestó a ninguna coima".

"Yo doy fe. Pongo las manos en el fuego por María Eugenia. Al lado de una decente siempre ponen a un corrupto. Ahí está el negocio de los intendentes, de la obra pública y del financiamiento político", dijo.

En un momento de la entrevista, la exdiputada interrumpió su respuesta para hablarle al camarógrafo de LN+. "No me tomes de costado, de costado no", pidió. Luego le explicó a Di Marco que, de costado, no la favorece, porque se ve muy gorda.

Luego, retomó su respuesta. Sobre Jorge Ferraresi, el intendente de Avellaneda que ocupará el lugar de Bielsa, lanzó: "Es fanático kirchnerista con muchos problemas con la mafia policial, lo denunciamos en su momento. Es un hombre de lo peor. Es un cargo tentador para hacer negocios y para hacer campaña".

Su relación con Macri

Después de decir que "Macri ya fue", Carrió contó que su distancia con el expresidente Mauricio Macri fue "una decisión política" que "tomaron hace mucho". Sin embargo, resaltó: "Yo debo ser la persona que más acompañó la presidencia de Macri, fui la única que hizo campaña cuando nadie hacía. Fui la que avisé que en las provincias [Rogelio] Frigerio estaba haciendo campaña por los gobernadores del PJ".

"No creo en las reelecciones, pero Macri quiso ir por eso. Ahora, hay un turno que se termina, viejo", recriminó. Y continuó: "Fuiste el único presidente no peronista que terminó el mandato sin golpes".

Según explicó, "frenaron dos golpes del establishment". El primero, donde "quisieron sacar a Mario Quintana y Gustavo Lopetegui". Y el otro, que "fue contra Marcos Peña", a quien defendió: "Creen que fue un pésimo jefe de Gabinete y es mentira. Él no le pagaba a los periodistas, como hacen todos los jefes de Gabinete, incluido Santiago Cafiero. Él era el único que se le podía plantar a Macri, que lo frenaba en sus posiciones más extremas. La interna la tenía con Emilio Monzó y Frigerio".

La vacuna contra el coronavirus

Carrió también opinó sobre la compra de vacunas a la que accedió el Gobierno para poder controlar la pandemia de Covid-19 en el país, donde hay más de 1.200.000 infectados y, con los datos de este jueves en cuanto a la tasa de mortalidad, la Argentina superó a Chile y a Brasil convirtiéndose en el sexto país del mundo con mayor cantidad de fallecidos por millón de habitantes.

Para ella, "la inteligencia rusa está directamente ligada a Cristina [Kirchner]". Y pidió: "No se pongan la vacuna rusa. No se pongan ninguna vacuna que no venga de un país democrático, que no venga con todas las seguridades".

Su futuro

"No voy a ser candidata. Voy a seguir luchando por la Argentina, pero dependo de mi conciencia y de Dios. Yo no mendigo votos", dijo Carrió.

Además, sostuvo que las personas "la respetan por la coherencia", sin embargo remarcó: "Ya no puedo estar en esa Cámara de Diputados porque es insalubre". Y se refirió a cómo afectó su salud la actividad política a causa del estrés.

Fuera de la política, adelantó que el próximo 10 de diciembre presentará su marca de ropa "para mujeres reales con talles grandes", donde ella realiza los diseños y elige las telas. Además, comentó que publicará obras completas de toda su acción legislativa.

"También estoy con coaching espiritual. Sé mucho de budismo, taoísmo, judaísmo, cristianismo y estudié mucha filosofía", agregó.

Fórmula jubilatoria

Carrió se refirió en la entrevista al proyecto de movilidad de haberes que anunció el Gobierno y que no contempla la inflación. "El sistema jubilatorio está pagando la Asignación Universal por Hijo (AUH). Antes de repartir la masa coparticipable, vos tenés que dar un ingreso y tenés que dárselo a la vejez pero vas por Tesoro. Ellos lo financian por ANSES. Hay inconsistencia".

"Están vaciando las cajas jubilatorias. Están sacando la plata del fondo de sustentabilidad, se la están robando y con eso están haciendo préstamos al Tesoro. Cuando termine este Gobierno no habrá un peso en la caja de jubilaciones", concluyó.

