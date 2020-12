Fuente: Archivo

Elisa Carrió estuvo en La Cornisa, el programa que se emite por LN+, y en un mano a mano con el periodista Luis Majul contó que este lunes denunciará penalmente a Alberto Fernández y a Ginés González García principalmente por las sospechas en torno a por qué se terminó la negociación para que la Argentina reciba la vacuna de Pfizer.

"Están poniendo en riesgo a millones de argentinos vulnerables", criticó en relación a las negociaciones del Gobierno por la vacuna y cómo esto impacta en los mayores de 60 años. Entonces, fue más allá: "Les bajan las jubilaciones drásticamente y lo escondieron con el tema del aborto".

La líder de la Coalición Cívica ratificó que en principio no se pondría la vacuna rusa porque consideró necesario que "pasen por determinadas entidades internacionales que les dan garantía", algo que la vacuna del país de Vladimir Putin "no tiene".

En ese sentido, la exdiputada dijo: "Hablo en nombre de todas las personas mayores de 60 años, que somos extremadamente vulnerables y que tenemos enfermedades anteriores, o menores que sean muy vulnerables. Uno tiene que tener mucho cuidado, porque no vaya a ser que para cuidar su salud nos maten".

Sobre la vacuna rusa: "Es una gran estafa nacional"

"La mayor prueba es que si Putin no se la pone, es porque es peligrosa y es un jefe de estado", dijo. Y, al resaltar que "pone en peligro" al sector que tiene más riesgos ante el coronavirus, añadió: "Esta es una gran estafa nacional. Me están mintiendo y el fraude se produce cuando el Estado te miente".

Para ella, hay dos maneras de mentir. En primer lugar, se puede hacer "descaradamente". Un ejemplo de esto -según Carrió- es lo que sucedió cuando el Gobierno afirmó que iban a haber 300 mil vacunas antes de Navidad. "Esta la otra forma de la mentira, que es aún más perversa y es cuando se esconde la verdad", siguió. Entonces, sostuvo que deberían haber aclarado que "no iban a poder vacunar a los mayores de 60 años".

Más allá de la vacuna rusa, Carrió se refirió a "los negocios" entre el Gobierno y el médico y CEO de Grupo Insud, Hugo Sigman, a cargo del laboratorio que elabora la materia prima de la vacuna de Oxford-AstraZeneca. "Sigman es un hombre multimillonario que bancó toda la campaña de Alberto Fernández con dinero", señaló.

"Cristina estaba obsesionada con la vacuna rusa"

Para ella, también hay negocios con la vacuna rusa, y agregó: "La que estaba obsesionada con esta vacuna y cortó a todos los otros, fue Cristina. Era la que se reunía con los funcionarios y se peleó con Sigman. La gran responsable de que estemos a fin de año en esta situación de alta vulnerabilidad tiene nombre y apellido, y se lama Cristina Kirchner. Hizo una negociación personal".

En relación a esto, apuntó directamente contra la vicepresidenta: "Tengo información diplomática certera, pero no puedo decir la fuente, de que, cada vez que iba a Cuba, se reunía con funcionarios de Rusia". "No es una cuestión ideológica, sino geopolítica. Rusia está penetrando en América Latina por Venezuela y Argentina, a través de Cristina. Y Rusia es una dictadura donde se mata a los opositores".

En otro tramo, Carrió incluso habló de "la dictadura K" donde "está todo escondido". Así, se refirió al nuevo sistema de alianzas de la Argentina: "Estamos trabajando en materia de salud con las dictaduras. Es como manejarse en tiempos de guerra con dictaduras".

En línea con esto, el 12 de noviembre la exdiputada había advertido a la sociedad sobre esta cuestión al decir: "La inteligencia rusa está directamente ligada a Cristina. No se pongan la vacuna rusa. No se pongan ninguna vacuna que no venga de un país democrático y que no venga con todas las seguridades".

"En el fondo Cristina dice que los gobernantes tienen derecho a robar"

Carrió también analizó el esquema del Gobierno, y lanzó: "El Presidente ya no existe, ya no lo cuenten". Para ella, se trata de "un pobre hombre que no tiene ni siquiera poder, a pesar de que no sea buena persona" y subrayó que, por el estrés, Fernández podría sufrir problemas de salud.

Más adelante, habló sobre Cristina y el discurso que brindó este viernes en el acto que hizo el Gobierno para celebrar el primer año de mandato. Allí, la expresidenta disparó: "Los ministros que tengan miedo o no se animan que vayan a buscar otro laburo". Carrió analizó: "Mezcla el tema de la impunidad con el desempeño de los ministros. Dice que se tienen que ir los ministros que no actúen para garantizar mi impunidad. Lawfare es el eufemismo de corruptos porque ¿robaron o no robaron? Sí, robaron. Punto. Punto. Son ladrones. Y en el fondo ella dice que los gobernantes tienen derecho a robar".

"Sé muy bien que a Nisman lo mató parte del gobierno argentino, a sabiendas de Cristina"

La exdiputada señaló que, tarde o temprano, terminará condenada: "No importa que esto tarde. Está condenada, sobre todo cuando se avance en el crimen de Nisman, que tiene una cuestión internacional de por medio. Están muy complicados. Yo sé muy bien que lo mató parte del gobierno argentino, a sabiendas de Cristina. No tengo ninguna duda".

En relación a esto, dijo que Sergio Berni, "en cualquier estado del mundo, ya tendría que estar procesado por encubrimiento", al haber "ensuciado todas las pruebas".

