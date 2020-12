Elisa Carrió Fuente: Archivo

Después del anuncio del bloque de la Coalición Cívica-ARI en la Cámara de Diputados en el que aseguraron que presentarán mañana un pedido de juicio político contra Cristina Kirchner, la integrante de Juntos por el Cambio Elisa Carrió participó del programa Mesa Chica, por LN+.

"El juicio político a Cristina no tiene los tres tercios, pero el año que viene los tendrá. Siempre hay que anticipar una medida política", destacó. Y, agregó: "Ella vino para garantizarse impunidad, pero no lo va a lograr porque no se dan las condiciones. Si viniera un indulto del Presidente se cae él mismo, y si ella llega a presidente y se autoindulta no puede".

"Son ladrones: que me expliquen cómo un chico [por Máximo Kirchner] tiene 100 millones de pesos", remató la exdiputada.

La integrante de Juntos por el Cambio Elisa Carrió justificó esta semana el pedido de juicio político contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por parte de los diputados de su espacio, la Coalición Cívica: "Es una gobernante de hecho y una golpista", había declarado.

"Cristina carece de límites, está fuera de todo sentido común", acusó Carrió. Aunque la líder de Coalición Cívica-ARI señaló: "El que sí es peligroso es Zannini. Sabe de derecho y opera para el mal. Siempre operó para el mal, es un hombre inteligente y perverso y le ha manejado toda la estrategia jurídica a ella".

De todas formas, Carrió sentenció: "Es imposible que no vaya condenada en una causa muy bien sustanciada por [Sebastián] Casanello y que también va a tribunal oral. Y la falta más grave de la Argentina de la que nadie quiere hablar es la de Nisman".

En ese mismo sentido, denunció: Berni tendría que estar procesado por ensuciar la escena del crimen". La exdiputada apuntó, además, contra una presunta vinculación entre la vicepresidenta y el ministro de Seguridad bonaerense. "Hay miles de llamados entre Cristina y Berni la noche de la muerte de Nisman y el día anterior.

Cuando se le preguntó sobre la apreciación de German Garavano, quien opinó que no hay que pedir juicio político a Cristina Kirchner, respondió: "Es un imbécil". Y agregó: "Le pedí dos veces juicio político a Garavano". Y siguió con sus críticas al exministro de Justicia de Mauricio Macri: "No es un político. Fue un mandadero de Macri y de los que operaban en la Justicia".

