La gran frustración de Emilio Monzó en torno a Mauricio Macri radica "en la tan trillada grillada". Según explicó en el programa de LN+ Destino, el problema del anterior Gobierno radicó en la soberbia y la falta de amplitud. Además, contó que ha hablado con el actual oficialismo para, eventualmente, ocupar cargo. "Me interesa colaborar con el país pero por ahora quiero tomarme una pausa con mi familia", conó.

"¿Lo sentirá Macri como una traición?", le preguntó la conductora Dolores Cahen D'Anvers. Sólido, respondió: "No me importa, no me conduce Macri de lo que voy a hacer con mi vida. Yo quiero que a la Argentina le vaya bien, y eso lo voy a manejar con mi consciencia. Si los argentinos nos ponemos una camiseta como si fuera un partido de fútbol y comenzamos a desear el mal ajeno, nos vamos a perjudicar nosotros mismos. Yo voy a tener muchísima amplitud".

En relación a este punto, el expresidente de la Cámara de Diputados dijo que pensó que Macri iba a gobernar distinto. "Fuimos producto de una sociedad que votaba no a favor nuestro sino en contra de Cristina Kirchner. Tendríamos que haber asumido esa causa y no haber creído que nos votaban porque eramos mejores. Ahí se inicia la disociación con la gente", consideró. Y agregó: "No nos presentamos como superadores del kirchnerismo por la gestión, sino que siempre se hizo un marketing frente a Cristina Kirchner".

Monzó hizo una autocrítica en su análisis sobre el kirchnerismo. "Fallé creyendo que iba a ser un testimonio político y terminó siendo una alternativa", sostuvo. Además, dijo que hay que darles crédito por haber ganado las elecciones legítimamente. "Es una estupidez desear que sea un mal gobierno", disparó. "Tengo confianza en que han aprendido de lo ocurrido".

Además, destacó que la prudencia con la que los economistas analizan la situación actual. "Hay mayor conciencia en la sociedad de los gastos y los ingresos, y eso se lo debemos a Macri. Eso ha venido para quedarse". Para él, hay valores que no tienen retorno como la honestidad, y en relación a esto se mostró optimista con el nuevo Gabinete.

El abogado criticó el discurso inicial con el que su partido asumió el Gobierno. "Nos alabamos, dijimos que era el mejor equipo del mundo, que la inflación era una cosa muy fácil... Parecía que subestimábamos todos los problemas. Esa fue la equivocación de origen que, por su puesto, es una actitud soberbia que no permite la amplitud ni la empatía con el otro".

Entonces, Monzó explicó que tanto él como el exministro del Interior Rogelio Frigerio querían "que el Gobierno sea mucho más amplio y que tuviera una mayor apertura en la incorporación de otros actores". Esto, para él, hubiera favorecido las negociaciones y le hubiera dado "más fuerza y espalda" al oficialismo.

"El único atisbo de una amplitud fue la incorporación de [Miguel] Pichetto, casi como una necesidad electoral y de último momento", ejemplificó, y lanzó que "no fue por convicción" sino que se trató de "un manotazo de ahogado". "La sociedad estaba pidiendo desde el inicio este gesto, y lamentablemente se hizo tarde y la consecuencia fue la derrota en el mes de octubre".

A días de haber dejado su cargo como presidente de la Cámara de Diputados, contó que "hace dos años y medio había decidido no concurrir a ningún medio para cuidar la institución" porque consideró que su exposición "ponía en riesgo la independencia y la relación con el Gobierno".

Según explicó, aparecer en los medios podría haber afectado los acuerdos y su relación con el resto de los legisladores, para lo cual era importante potenciar la confianza y la intimidad. "La exposición es inversamente proporcionar a la reserva", definió. Para él, "el país necesita pausa y reuniones reservadas para generar políticas de Estado".

Monzó enfatizó que esta independencia era importante sobre todo al considera que se trataba de un "recinto complicado", en el que el oficialismo estaba en minoría. "Es muy importante el apoyo que uno tiene del Gobierno para lograr el quorum", sostuvo.

