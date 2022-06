Emilio Pérsico: “Hay que decirle a Cristina que no conoce el tema y se equivoca”

El dirigente del Movimiento Evita y secretario de Economía Social del ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Emilio Pérsico, le respondió a Cristina Kirchner tras los cuestionamientos que hizo a la política de ayuda estatal en el acto que encabezó el lunes pasado, durante un plenario de la CTA. Pérsico aseguró que la vicepresidenta “no conoce el tema”, y afirmó: “Molesta mucho que las organizaciones sociales hagamos política”.

La vicepresidenta pidió terminar con “la tercerización” de los planes sociales, dijo que otorgar ese tipo de subsidios “no es peronismo”, porque el peronismo “siempre fue laburo”. Fue un tiro por elevación al Movimiento Evita, que ubicó en el Gobierno a Pérsico y a Fernado “Chino” Navarro, actual secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete. “Eso no es peronismo. No es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta o la baja. Y sobre todo las mujeres, que son las más explotadas. Si Evita los viera, mamita...”, lanzó la expresidenta el lunes pasado en su reaparición con sindicalistas aliados.

“Siento que es Cristina es muy injusta con las afirmaciones que hace”, empezó Pérsico. En línea con el comunicado que difundió ayer el Movimiento Evita, el dirigente y también funcionario del Gobierno repitió que “Cristina no conoce el tema” y aseguró en diálogo con Radio con Vos: “No sabe lo que hacemos en las organizaciones”.

El funcionario también contestó a la propuesta de la vicepresidenta sobre el control de los planes. “El Estado nacional debe recuperar el control y la auditoría de los planes, que no pueden seguir tercerizados”, había dicho Cristina Kirchner.

“La idea de que los intendentes vuelvan a administrar los planes es un retroceso”, consideró Pérsico y lanzó: “Que los intendentes administren planes, eso es de punteros”. El dirigente apuntó que según un relevamiento hecho por las organizaciones los trabajadores prefieren que los planes sean administrados por los movimientos y no por los intendentes. “La solución es el reconocimiento de los compañeros como trabajadores”, aseguró.

A contramano de Pérsico, Néstor Grindetti, intendente de Lanús de Juntos por el Cambio, propuso hoy que la asistencia social del Estado sea canalizada a través de los municipios para “descentralizar la administración” de esas prestaciones. La propuesta del macrista es difícil que prospere.

Les dejo mi aporte sobre lo que creo que deberíamos hacer con los planes sociales en nuestro país y especialmente en el AMBA.



Esto lo venimos sosteniendo hace muchos años. Es una oportunidad para que toda la dirigencia se ponga de acuerdo y avancemos en una política de Estado. pic.twitter.com/Q7THWqUZDU — Néstor Grindetti (@Nestorgrindetti) June 22, 2022

“Durante 30 años viví en barrios populares”, relató Pérsico e indicó: “Yo vengo de sectores medios como Cristina”. El funcionario también apuntó conta la política, consideró que “los llevó a esta situación” y planteó: “Nosotros tendríamos que estar enojados con la política”.

“Molesta mucho que las organizaciones sociales hagamos política”, aseguró y lanzó: “Volvíamos para ser mejores no para hacer lo mismo”.

“Yo a Cristina la respeto y la adoro”, afirmó el dirigente. Tras relatar las actividades que realiza el Movimiento Evita y destacar su actividad durante la pandemia del coronavirus cerró: “Yo la quiero mucho, pero hay que decirle a Cristina que no conoce el tema y se equivoca”.