El líder del Movimiento Evita defiende la creación de un sindicato de trabajadores de la economía popular y respalda a Arroyo como ministro

Emilio Pérsico, secretario general del Movimiento Evita, es uno de los dirigentes sociales con mayor influencia en el proceso de organización de los movimientos populares.

Si bien mantiene un perfil bajo, es una fuente de consulta constante por sus compañeros. Muchos líderes sociales, como Juan Grabois, están impulsando su nombre para ocupar un cargo en el futuro Ministerio de Desarrollo Social. De concretarse, se daría su regreso al organismo, donde acompañó a Alicia Kirchner.

En una entrevista con LA NACION, tras la presentación del "Programa del buen gobierno", el sábado último, en la Facultad de Medicina, Pérsico contó que está trabajando en un sindicato de trabajadores populares, que espera que se pueda regularizar a los trabajadores informales. Dijo, además, que a pesar de tener afinidad con el gobierno de Alberto Fernández, "cuando haya cosas que reclamar, se va a reclamar".

-En los últimos cuatro años las organizaciones sociales tuvieron gran presencia en las calles y conquistas a partir de estas movilizaciones. ¿Qué espera para los próximos cuatro?

-Espero una legitimación de la economía popular desde una cuestión económica. Este gobierno en la política social lo único que hizo fue asistencialismo. Hizo lo contrario de lo que decía que hacía. Su política fue la transferencia de recursos. Ellos creían, no de mala leche, que el mercado por sí solo resuelve el problema del trabajo, y nosotros creemos que no y que si el Estado no interviene en la dirección de generar trabajo el mercado lo que hace es maximizar ganancias y dejar a la gente afuera.

-Anunciaron que están trabajando en un sindicato de trabajadores populares. ¿Cómo lo van a articular? ¿Quién lo va a conducir?

-Es un sindicato que va a unir a todas las agrupaciones de la economía popular. No sabemos quién lo va a conducir, pero espero que sea Esteban "Gringo" Castro, que es quien conduce la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular).

-¿Van a tener obra social con aportes?

-Eso todavía no lo sé. El Estado es tan bobo que les paga tres veces la salud a los compañeros: con el monotributo de la economía social, les paga la obra social y después los atienden en el hospital público. Hay recursos que hay que ordenar porque el Estado mira todo desde la política.

-¿Están en diálogo con la CGT para la incorporación de este sindicato a la mesa de negociación?

-Por supuesto. Nosotros queremos ser parte de la CGT, el sindicato tiene que ser parte de la CGT. De hecho, lo único novedoso del plenario del otro día [el que recibió a Alberto Fernández en la sede de Azopardo al 800] es que estaban los compañeros de las organizaciones sociales.

-¿Siente que hay buena recepción de la central obrera para sumarse?

-Hay de todo. Pero la mayoría, creo, va a estar de acuerdo.

-Las organizaciones sociales buscan conseguir más participación estatal. ¿Tiene intención de ocupar algún cargo en el nuevo gobierno?

-[Duda] Los cargos se van a definir dentro de las organizaciones. Quiénes van al Estado y quiénes se quedan haciendo: construir el sindicato, seguir construyendo las organizaciones. No sé si yo voy a ir al Estado, si Juan [Grabois] va a ir al Estado.

-¿Le gustaría ocupar un cargo público?

-Gustar no. Es feo. Es feo porque es muy burocrático. Es mucho más linda la tarea de la construcción que en el Estado. Hasta los cambios en el Estado los vivís en planillas de Excel.

-Con esta presencia de las organizaciones sociales en el Estado ¿van a seguir los reclamos eventuales en las calles o es una etapa pasada?

-No. Alberto es un hombre que cree en la construcción colectiva. En cuanto haya cosas que reclamar, se va a reclamar. La diferencia es que ahora hay un Estado que te abre la puerta desde adentro. Mirá, yo a Néstor no lo voté. Lo primero que hice cuando ganó fue patearle la puerta. El problema es que cuando lo hice no tenía llave y entré. Este va a ser un gobierno que abra las puertas para la discusión y para el diálogo.

-¿Qué demandas van a plantear?

-La primera cuestión es el problema del trabajo. Si los compañeros no tienen trabajo, no hay ordenador social. Y el reconocimiento del trabajo hacia las compañeras también es un indicador de igualdad social.

-¿Le preocupa la posibilidad de chocar con algunas de las estructuras del Estado?

-Va a haber choques. El Estado está hecho para no cambiar, para que los compañeros queden en negro. Pero bueno, nosotros vamos a "pechar", ¿eh?

-En su discurso habló de la necesidad de que los blanqueen como trabajadores. ¿Cree que esto es posible?

-Ya lo hizo toda Europa. Acá se habla de las pymes. En cada pueblo hay un tipo que tiene cinco vacas y que le vende la leche cruda a un hotel para que produzca. Eso hay que hacer acá.

-¿Cómo se podría lograr esto en el actual contexto de crisis económica?

-Va a haber que hacer unos cambios para acomodar esa economía, porque esa economía no se adapta al modelo que hoy plantea la sociedad. Hay que cambiar las leyes y las estructuras.

-¿Se refiere a realizar reformas laborales?

-Hay que hacer reformas para que esos trabajadores entren al sistema.

-Daniel Arroyo ocuparía el cargo de ministro de Desarrollo Social. ¿Aprueba esa designación?

-Vos lo escuchaste cómo fue aplaudido [Arroyo participó en el mismo evento que Pérsico]. Es el mejor de los nuestros para explicar lo que hay que hacer en la Argentina. Es uno de los nuestros y es el que mejor explica lo que hay que hacer. Hay que escucharlo.