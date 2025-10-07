Empleados municipales increparon al intendente de Almirante Brown y el jefe comunal les contestó que “son unos grasas”

Un grupo de empleados municipales del distrito de Almirante Brown increpó al intendente local, el peronista Mariano Cascallares, el último fin de semana, mientras el jefe comunal recorría la feria del libro organizada por la comuna. Con un reclamo laboral, lo abordaron y lo filmaron con celulares, a lo que el mandatario local reaccionó con un exabrupto y el intento de impedir la grabación. “Son unos grasas”, les dijo y recibió el repudio del Sindicato de Trabajadores Municipales de Almirante Brown (Stmab).

El sábado, en la plaza Brown, de Adrogué, Cascallares recorría la feria del libro que monta todos los años el municipio, junto a autores que habían ido a hacer sus presentaciones. Un grupo de empleados municipales que integran la Comisión Directiva del gremio municipal, identificados con pecheras del sindicato, lo siguió y le hizo reclamos.

“Yo no le puse el cartel a él, se lo llevó él por delante. Le estoy diciendo que nos escuche. Años hablando con él, años pidiéndole por favor”, se escucha decir a una mujer que seguía por detrás el intendente. En un momento, se observa a Cascallares frenar y quedar cara a cara con esa mujer. “¿Te parece justo que todos los años tengamos que andar así, Mariano?“, le dice. ”Sos una grasa, son unos grasas", le contesta el intendente, que intenta interrumpir la filmación con un manotazo sobre el celular con el que se lo filmaba, y se retira. “¡No, cómo le va a pegar a una mujer, a una compañera no se le pega!“, le recriminan los manifestantes en el final del registro en video.

Empleados municipales increparon al intendente de Almirante Brown

Luego del incidente con Cascallares, el sindicato municipal repudió el hecho en un comunicado que tituló “¿Sabrán mis grasitas cuánto los amo?”, una frase de Eva Perón. Tildó la actitud de Cascallares de “violenta y antidemocrática” y subrayó que se manifestaban en forma “absolutamente pacífica, respetuosa y educada por las numerosas reivindicaciones laborales, desoídas hasta el presente por el Sr. intendente”.

En el comunicado, se aseveró que “Cascallares intentó, en primer lugar, menoscabar y denigrar a las trabajadoras tratándolas despectivamente de ‘grasas’, olvidándose de sus orígenes, ya que la inmortal Evita llamaba, por el contrario, cariñosa y afectuosamente ‘grasitas’ a los más humildes y desamparados”, que “amenazó a los trabajadores que formaban parte del reclamo” y “golpeó a una trabajadora al intentar arrebatarle el teléfono celular con el cual filmaba la situación”.

El sindicato municipal había instalado un puesto fuera de la feria, con sus reclamos salariales. “El último aumento era de 5% en noviembre y 5% en febrero. Queremos un sinceramiento y charlar. Decidimos visibilizar en la feria del libro, pusimos un stand afuera, con nuestro convenio y pancartas que decían ‘sueldos de hambre’. Se mostró sacado”, afirmó a LA NACION Ricardo Sandoval, secretario general del sindicato municipal, que sostuvo que los aumentos fueron “por decreto, por fuera del convenio”.

“El reclamo viene desde hace años. Hicimos un reclamo fuerte y él armó UPCN [Unión del Personal Civil de la Nación]. Empezó a imponer y, si no firmamos nosotros, firma la paritaria con UPCN”, añadió Sandoval, que resaltó que el gremio que él lidera es el más representativo, con “el 90% de los afiliados”. La Municipalidad de Almirante Brown tiene 1300 empleados. UPCN está comandado en el distrito por un exdirigente del sindicato municipal.

Según pudo averiguar LA NACION, la pata gremial del conflicto se complementaría con un componente político, a partir del acercamiento del sindicato municipal a sectores de La Cámpora. En algunos casos, fuentes consultadas incluyen en la tensión con el gobierno local disputas que se remontan a los cierres de listas.