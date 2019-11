La entrevista televisiva a Alperovich en abril pasado 01:13

22 de noviembre de 2019 • 12:58

En abril pasado, el senador tucumano José Alperovich, quien esta semana fue denunciado por una sobrina por violación, había sido blancos de críticas luego de comentarios machistas en una entrevista cuando buscaba volver a la gobernación de la provincia que comandó entre 2003 y 2015.

La charla había comenzado con los periodistas Carolina Servetto e Indalecio Sánchez en el noticiero matutino de La Gaceta y fue agresivo con Servetto, incomodada ante la situación de violencia.

- Está aquí con nosotros el senador José Alperovich, candidato a gobernador que después de un tiempo sin hablar en público está acá con nosotros. ¿Cómo le va, senador? Gracias por la visita.

- ¿Cómo andan? Bien, bien.

- Un gusto tenerlo nuevamente por aquí.

- Hermoso, muy lindo el lugar, esta chica que me encanta, es el perfil que a mí me gusta.

Atónita frente al comentario, Servetto rió nerviosa. Sánchez hizo una primera pregunta sobre "el nuevo José" y sobre los planes del exgobernador si resultara elegido nuevamente para ese cargo.

En otro momento de la entrevista, Alperovich dijo que ciertos dirigentes "no pueden trabajar más en el Estado" y que no querría asumir si no hubiera un cambio en ese sentido. "¿Sabés qué? Me voy a pasear más tiempo, me voy a Miami con mis nietos, o la puedo mirar más tranquilo a esta preciosura", dijo en referencia a la periodista.

Consultado por Servetto sobre por qué no había aceptado las invitaciones previas al programa, cuando fueron los demás candidatos a la gobernación, Alperovich la chicaneó: " No te sale ponerte en mala, ¿sabés? No te sale. A mí me hacés acordar a mi señora vos".

Los repudios al senador

El comportamiento machista de Alperovich no pasó desapercibido: hubo críticas y repudio de periodistas, organismos e instituciones de todo el país.

La Comisión de Mujeres Trabajadoras de Prensa de Tucumán, que representa a las periodistas tucumanas, señalaron a través de un comunicado: "Ante la actitud denigrante del actual senador nacional y exgobernador de Tucumán, José Alperovich, con la conductora del programa Buen Día de La Gaceta, Carolina Servetto, desde la Comisión de Mujeres Trabajadoras de Prensa de la APT repudiamos enérgicamente la forma en la que se dirigió, en reiteradas oportunidades, cosificando a nuestra compañera".

Desde la entidad subrayaron que durante la entrevista Alperovich se dirigió a Servetto "con piropos fuera de lugar y desmereciendo sus aportes o preguntas".

Además, recordaron que "meses atrás el Senado de la Nación, del cual [Alperovich] forma parte, sancionó la ley contra el acoso callejero", actitud que, según advirtieron, "enmarca con las palabras vertidas por el exgobernador".

Por último, las trabajadoras de prensa le reclamaron al exgobernador tucumano "las disculpas necesarias del caso de manera pública".