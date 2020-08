Así lo expresó el legislador porteño Hernán Reyes Crédito: @HernanLReyes

2 de agosto de 2020 • 17:50

En medio de las críticas de la oposición contra el gobierno de Alberto Fernández por la reforma judicial, el legislador porteño Hernán Reyes dijo que no descarta que la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se presente como candidata en las elecciones del año que viene.

"Lilita está hablando", dijo Reyes, uno de los dirigentes más cercanos a Carrió, con respecto al mensaje que publicó la referente de Juntos por el Cambio en contra de la reforma de la Justicia que impulsa el Gobierno. "Está más que presente. La película de 2003 [cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia] no terminó, no vimos el final, y hasta que no termine, Lilita va a ser protagonista", lanzó.

"¿Va a ser candidata en 2021?", se le consultó en el programa Antes y Después, que emite La Once Diez. "Yo no lo descarto, no lo sé, pero no lo descartaría. Porque lo que se está generando, otra vez, es un debate de fondo. Creíamos que iba a haber una evolución por parte del PJ, con la alternancia de los últimos cuatro años, pero están anclados en el pasado, corren atrás de la urgencia de una persona [por la vicepresidenta, Cristina Kirchner], sin proyecto político y económico, y consolidar esa matriz es un retroceso", agregó.

"Las razones por las que Lilita creó la Coalición Cívica siguen vigentes, por la necesidad de que ella sea una voz en la política nacional", sostuvo. Consultado sobre el distrito por el que competiría, deslizó: "Tiene domicilio en Provincia hace un tiempo, pero las condiciones para la Capital las tiene también. No sé el distrito, lo importante es que hay necesidad de tener un debate", expresó.

Por último, consultado por los rumores de que el expresidente Mauricio Macri podría presentarse como candidato a legislador por la Provincia el año que viene, Reyes dijo que "todos pueden ser candidatos". Y finalizó: "La Coalición Cívica está para aportar en Vamos Juntos y evaluar las posibilidades. Que Lilita sea o no, o ir a interna, no lo hemos resuelto".