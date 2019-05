La definición de Cristina Kirchner fue materia de análisis ayer en el gabinete Crédito: Presidencia

Los ministros evaluaron que la fórmula encabezada por Alberto Fernández puede ser "un globo de ensayo" para el peronismo

La nominación de Alberto Fernández como candidato a presidente de Unidad Ciudadana , anunciada el sábado por la expresidenta Cristina Kirchner , que será su compañera de fórmula, ocupó buena parte de la reunión de gabinete encabezada ayer por Mauricio Macri en la Casa Rosada y también fue tema de conversación en la mesa chica de Cambiemos.

El Presidente y el jefe de Gabinete, Marcos Peña , expresaron en esas reuniones su escepticismo en relación con que efectivamente esa sea la fórmula que presente el kirchnerismo. Mientras el primer mandatario pidió "no distraerse" de la gestión como modo de mejorar las chances electorales de Cambiemos, el jefe de Gabinete fue en línea con el consultor Jaime Durán Barba , quien en una nota publicada el domingo en el diario Perfil afirmó que Fernández "no sube el techo" electoral de la expresidenta y, por el contrario, "baja el piso" mínimo de votantes del kirchnerismo.

"Hay que ver cómo sale esa alquimia, la política no es una suma aritmética", afirmó Peña en la reunión de gabinete, según dos testigos. La postura fue repetida en el almuerzo que el jefe de Gabinete compartió con la gobernadora María Eugenia Vidal; el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

"Sigamos concentrados en el trabajo, decidiremos cuando llegue el momento", les pidió el Presidente a sus ministros, según relató otro miembro del gabinete más tarde. Había llegado poco antes de las 10, y aprovechado para sacarse fotos con alumnos de una escuela secundaria en el Patio de las Palmeras.

Luego de la reunión, el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, y el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, expresaron sus dudas sobre la continuidad de esa fórmula y pidieron "no subestimar" a los votantes.

"Dije hace dos días que si Cristina va en la fórmula Cristina será la candidata. No hay que subestimar a los argentinos, ¿alguien puede creer que si ella va en la fórmula no es ella la que va a tomar las decisiones?", dijo Finocchiaro. "La centralidad de la expresidenta está clara. No sabemos si lo que se anunció es una posición definitiva o un globo de ensayo", agregó Ibarra, que acompaña a Macri desde hace más de treinta años y suele reflejar las posiciones de su jefe político en sus declaraciones públicas. Ibarra reiteró que "es raro" que "la figura más convocante de un espacio se corra", pero afirmó: "El foco del Gobierno está puesto en nuestro espacio".

Hacia el final de la conferencia, Finocchiaro apuntó de manera directa contra el exjefe de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner. Calificó de "horrible" la idea de Fernández de "revisar" sentencias judiciales como las de Claudio Bonadio -que tiene procesada a la expresidenta en varias causas-. "Tenemos división de poderes que yo sepa", dijo el ministro de Educación. Y pidió a los medios preguntarle a Fernández "si va a renunciar al otro día de asumir, si va a modificar la Constitución como dijo Diana Conti, si va a reponer a Milani en el Ejército, garantizar la impunidad o expropiar los medios de comunicación, todas las cosas que les han quedado en el tintero". ¿Le subirán el precio al exjefe de Gabinete eligiéndolo para castigarlo? "No, fue una decisión de Finocchiaro, no hay una postura que vaya en ese sentido", afirmó un vocero gubernamental.

En su edición de ayer, LA NACION dio cuenta del escepticismo del Gobierno hacia la anunciada fórmula kirchnerista. "No creemos que termine siendo la fórmula", afirmaron cerca del Presidente anteayer, una tendencia que es compartida por buena parte de la coalición gobernante.

En relación con la derrota de Cambiemos en las elecciones a gobernador del domingo en La Pampa, Ibarra repitió el argumento esgrimido por la Casa Rosada en las ocho elecciones provinciales anteriores, todas con el mismo resultado adverso para el Gobierno. "No estuvo en juego la propuesta nacional, se dieron lógicas locales", afirmó el vicejefe de Gabinete. Finocchiaro, en tanto, condicionó la ampliación de Cambiemos a "la conformación de una alianza para gobernar, con gente que esté de acuerdo con lo que hacemos", y dio el ejemplo de la Alianza, "que fue una alianza para ganar la elección y así terminó". Todo un mensaje hacia dirigentes de la UCR y del mismo Pro que sugieren "ampliar Cambiemos" con la llegada de referentes peronistas.