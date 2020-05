Coronavirus en la Argentina: el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pedirá a la Nación la apertura de algunas actividades a partir del lunes próximo Crédito: GCBA

Jaime Rosemberg 5 de mayo de 2020

En la zona metropolitana, epicentro de la pandemia de coronavirus, hay una certeza: la cuarentena obligatoria se mantendrá allí más allá del 10 de mayo, fecha tope de la prórroga decretada por el gobierno de Alberto Fernández el 25 del mes pasado.

Habrá, de todos modos, un pedido de apertura de determinadas actividades, promovido por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y un conjunto de intendentes del conurbano, que debe pasar por el tamiz de los expertos y del Gobierno antes de concretarse.

La necesidad de apertura marcha a la par de la flexibilización de hecho de la cuarentena que puede verse en las calles porteñas y de algunos distritos del Gran Buenos Aires. Pero existen también intendentes del tercer cordón preocupados por la posibilidad de una escalada de contagios ante un eventual relajamiento de las restricciones.

La construcción privada y la posibilidad de reglamentar el take away (comida para llevar) son los dos puntos que Larreta piensa como prioridades, tal como lo expresó ayer el vicejefe de gobierno, Diego Santilli. "Estamos analizando avanzar con el take away , que puede mejorar mucho la situación del comerciante", dijo Santilli a Radio La Red. Y agregó que también propondrá retomar "la construcción en sus diferentes facetas y por metros cuadrados", en distintos horarios para evitar aglomeraciones, aunque reconoció que "el 75 por ciento de quienes trabajan en la obra pública porteña vienen de la provincia", por lo que hará falta un "acuerdo" con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el gobierno nacional.

El plan general de la Ciudad, contaron cerca de Rodríguez Larreta, quedará definido en pocas horas. "Tenemos un plan donde están alistados todos los sectores, cómo podría ser su apertura y su potencial impacto, analizaremos sobre la base de esa información", agregaron fuentes del gobierno porteño. Su plan tendrá un "75% de comercio, y 25% de esparcimiento", contó un funcionario que conoce los trazos generales de la propuestas.

En tándem con la Ciudad trabajan los intendentes macristas del conurbano, que comparten la "sintonía" con la Casa Rosada y que, además de esos dos rubros, agregan otros como comercios no exceptuados, inmobiliarias, gimnasios, lavaderos de autos y peluquerías, entre otros. "Somos respetuosos de la normativa y la delegación de facultades en el gobierno nacional y provincial. La oportunidad y la proporción de la apertura las definirán ellos", afirmó a LA NACION el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

En línea con estos pedidos se ubican varios de los infectólogos que asesoran al Presidente. "Estamos en una etapa en la que se puede flexibilizar de manera gradual, manteniendo el control general", afirmó el infectólogo Eduardo López a LA NACION. López insistió en los permisos para salidas de niños y ancianos (adoptados por algunas provincias, rechazados por otras) y coincidió en que la construcción privada puede volver, "siempre con protocolos, horarios de entrada y salida diferenciados, y transportes escolares que lleven y traigan a los obreros" a sus lugares de trabajo.

Como informó LA NACION ayer, el ministro de Transporte, Mario Meoni, trabaja con la Ciudad y provincia de Buenos Aires para habilitar carriles exclusivos para motos y bicicletas, además de un sistema de combis que evite aglomeraciones en el transporte público.

López reconoció que el conurbano bonaerense "es el punto más sensible", y lo distinguió de zonas del interior bonaerense (Pergamino, por caso, que ya comenzó) y provincias que "ya pueden empezar flexibilizar más" por tener pocos o ningún caso, como Formosa, Catamarca, Jujuy, San Luis, San Juan o Santa Cruz. El infectólogo incluyó además a Santa Fe, que está "muy cerca" del límite de 25 días para duplicar los contagios totales, parámetro que permitiría una mayor apertura.

Como contrapartida, intendentes de otros sectores del conurbano se resisten a solicitar una mayor apertura por temor a una disparada de los contagios. "Creemos que es necesario mantener y sostener la cuarentena en forma estricta, es la manera de no tirar por la borda tanto esfuerzo", afirmó a LA NACION el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray. El temor a "convertirnos en Brasil" guía las acciones de estos intendentes, que tienen a Juan Zabaleta (Hurlingham) como cabeza visible. "A mucha gente hay que regalarle el barbijo y ponérselo para que lo use. No estamos para grandes aperturas", comentó otro intendente bonaerense.ß