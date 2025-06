En la disputa bonaerense se especula con las testimoniales, las colectoras y las boletas sin color

El cambiante escenario político previo a las elecciones en la provincia de Buenos Aires habilita el análisis de alternativas como que los intendentes bonaerenses se presenten a candidaturas testimoniales en sus municipios. También, que se implemente un sistema de listas colectoras para contener a los múltiples aspirantes a los cargos legislativos en juego. Y, por último, se especula sobre los beneficios que las boletas en blanco y negro depararían para algunos sectores en detrimento de otros.

La alternativa de intendentes –en su mayoría del peronismo y alineados con el gobernador Axel Kicillof en la interna contra Cristina Kirchner- al frente de las boletas de concejales es concreta. “Puede ser. El que lo planteó primero fue [el intendente de Berazategui, Juan José] Mussi. Todo parte de que el gobierno nacional cambia el sistema electoral y luego se desdobla. Nunca tuvimos una elección en la que no tuvimos una lista provincial que empuje”, afirma un jefe comunal que apoya al gobernador.

“Al día de hoy, presentamos lista del Movimiento Derecho al Futuro [el espacio que lanzó Kicillof] en las ocho secciones electorales, pidiéndoles a todos los intendentes que encabecen la lista de concejales”, subraya un dirigente muy activo en el armado territorial de Kicillof. El gobernador y Cristina Kirchner iniciaron la semana pasada una negociación para la unidad, con llamados y una reunión cara a cara incluida que derivó en la intención de confeccionar una mesa con delegados de ambos lados para establecer “las condiciones para la unidad”. En esas conversaciones, Kicillof quiere que quede especificado que habrá “un apoyo a la gestión de gobierno [provincial]”, y que en la Legislatura tendrá respaldo y no se presentarán proyectos sin su aval.

El intendente de Ensenada, Mario Secco, es uno de los que ya admitió que podría ser candidato testimonial en la nómina de ediles. “A veces, es atractivo que los intendentes vayan de candidatos en la intermedia. Se instalan, la gente los conoce”, dice un referente del Frente Renovador. A diferencia de la elección nacional, en la provincial no se votará con boleta única de papel, sino con la tradicional boleta partidaria y en todas las fuerzas intentarán tener caras conocidas al frente de cada nómina.

Mario Secco, de Ensenada, es uno de los intendentes dispuestos a encabezar una lista de concejales de manera testimonial Hernán Zenteno - LA NACION

Para un legislador de Pro, fuerza que aceita una confluencia bonaerense con La Libertad Avanza, los intendentes no irán como postulantes testimoniales a concejales, pero sí serán candidatos a diputados y senadores provinciales. “Por primera vez, la Cámara de Diputados y la de Senadores de la provincia son importantes, por Cristina [que adelantó que será candidata a diputada provincial]. Todo el mundo va a querer estar ahí, peleándose con ella. Creo que va a haber ocho cabezas de lista fuertes [en cada sección]”, sostiene la fuente macrista consultada.

Un diputado del peronismo no duda en señalar que, a las candidaturas testimoniales, se podrían agregar las listas colectoras y las boletas en blanco y negro. Esta última posibilidad se observa en el justicialismo como una ventaja por sobre La Libertad Avanza, muy identificada con el color violeta. “Las colectoras y las boletas en blanco y negro creo que van a salir”, afirma el legislador. “Al votar las colectoras, más de un intendente se va a replantear poner en juego su imagen [en una candidatura testimonial]. Si pierde, ¿Cómo queda?”, se pregunta la misma fuente.

Pero el optimismo por las colectoras no es unánime. Un legislador de Juntos por el Cambio y un intendente peronista coinciden en que no se pondrán en práctica. Para rehabilitarlas, Kicillof debería derogar un decreto de la exgobernadora María Eugenia Vidal que las prohíbe, informan a LA NACION desde el peronismo y el macrismo.

“Hoy, no puede haber colectoras. Si el peronismo necesita colectoras, Kicillof va a bajar el decreto; si hay acuerdo entre Cristina y Kicillof, no lo va a bajar. Depende de ellos. Al radicalismo y a Pro le convendrían las colectoras porque tienen más territorialidad que La Libertad Avanza. Pero si el apoderado de la boleta no te firma, no tenés posibilidad de colectora”, resume un hombre de Pro.

El próximo lunes, la Junta Electoral bonaerense se reunirá y analizará la posibilidad de que se implementen boletas en blanco y negro en las elecciones del 7 de septiembre. En la política provincial se especula con un pronunciamiento a favor por un tema de reducción de costos, que perjudicaría a La Libertad Avanza. “Hay algunos dirigentes propios que se preguntan por qué en blanco y negro, si nosotros siempre fuimos azul, pero ellos con el violeta arrancan arriba”, dicen en el peronismo.

“No depende de nosotros. Es probable que sea así. Van a vender un tema de costos, a nosotros nos viene joya”, se entusiasma un dirigente kicillofista con las papeletas en blanco y negro. En Pro, subrayan que sería “una chicana contra La Libertad Avanza de parte del PJ” y que, “para bajar costos, hubieran aprobado la boleta única de papel”.