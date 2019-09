En La Matanza: Cristina Kirchner presenta su libro

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de septiembre de 2019 • 17:14

"Yo estoy en La Matanza y es como si estuviera con él", dijo con la voz entrecortada Cristina Kirchner en alusión a Néstor Kirchner durante la presentación de su libro "Sinceramente", en el partido bonaerense de La Matanza, uno de los distritos claves con vistas a las elecciones generales del 27 de octubre.

Tras los aplausos y cánticos de los presentes. La expresidenta contó que allí habían inaugurado una planta de Femsa, una de las embotelladora de Coca Cola en el país que presentó un procedimiento preventivo de crisis en febrero pasado, y dijo: "Estos fundieron Coca Cola, tenés que ser horrible para fundirla".

"Que nadie les mienta haciéndoles creer que el fracaso de esto es por la impericia o inutilidad o incapacidad de un presidente. Que se hagan cargo los que levantaron estas políticas durante años y hoy tenemos estas consecuencias", dijo.

En este sentido, la exmandataria también apuntó contra Christine Lagarde: "La vi con cara de yo no fui [en una entrevista donde la consultaron sobre la situación económica argentina]. Con cara de nosotros no queríamos en realidad".

"No digo que antes no teníamos problemas. Pero los que teníamos se vieron multiplicados. El endeudamiento y el hambre sobre todo. Y me parece que no es justo", agregó.

Sobre los aumentos en tarifas, dijo: "Tuvieron millones en ganancias y no realizaron ninguna inversión de las que decían que iban a realizar. Tenemos apagones todo el tiempo en varias zonas".

"Habrá que discutir la formación de precios y márgenes de ganancias", dijo la candidata a la vicepresidencia, y sostuvo que "ahora solo gana un grupo de empresarios que son amigos del gobierno".

"La Argentina que viene es una Argentina compleja", advirtió después.

La cita comenzó pasadas las 17 en el auditorio central de la Universidad Nacional de La Matanza, donde se espera una masiva concurrencia, con 1600 invitados VIP y una capacidad para que unas miles de personas puedan seguir el evento por pantallas gigantes.

La expresidenta está acompañada por el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la candidata a vicegobernadora ye intendenta de La Matanza, Verónica Magario, según consigna la agencia Télam. También asiste el diputado nacional y candidato a jefe comunal de ese distrito, Fernando Espinoza.

Es la primera aparición de Cristina tras su regresó de Cuba donde visitó a su hija Florencia, internada en ese país. Además, será la primera aparición pública luego de que ayer el juez federal Claudio Bonadio la enviara a juicio oral y público junto a Julio De Vido y a otro medio centenar de imputados en la causa por los cuadernos de las coimas.

En el encuentro, la expresidenta es entrevistada por el escritor Marcelo Figueras, quien toma pasajes del texto para ahondar en ellos, luego de la venta de más de 250 mil ejemplares que llevan registrados desde la editorial.

La charla se realiza en el Salón de las Américas de la Universidad y confirmaron su presencia intendentes de la Primera y Tercera secciones electorales, así como empresarios, científicos, docentes y artistas.

Tras su acto en La Matanza, la exmandataria presentará el próximo sábado su libro en Salta, y el 14 de octubre encabezará otra charla de presentación en El Calafate, Santa Cruz.

En tanto, el 17 de octubre recordará el Día de la Lealtad junto al peronismo pampeano.