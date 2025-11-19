En medio de fuertes cruces, el Consejo de la Magistratura avanzó contra el juez Gastón Salmain y benefició a otro que ayudó a Karina Milei

En medio de tensas discusiones entre abogados, jueces y representantes del kirchnerismo, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura resolvió avanzar con las acusaciones contra el juez federal de Rosario Gastón Salmain, acusado de cobrar coimas y mentir en su concurso. Pero, en el mismo debate, rescató al juez Alejandro Maraniello, acusado de abuso, y debatió la situación de la jueza María Eugenia Capuchetti, cuestionada por Cristina Kirchner.

Pese a que la discusión fue intensa, hubo unanimidad en la decisión de avanzar en la investigación contra Salmain, que quedó a cargo de la Comisión de Acusación, que procederá con la denuncia más grave en su contra, sostenida por la imputación de un grupo de fiscales que pidieron su indagatoria y detención.

Juez Salmain

Si el caso es tratado en la Comisión de Acusación eso ya significa que no se va a discutir si se le impone una sanción disciplinaria −como un descuento de sueldo−, sino si se avanza con su destitución por juicio político.

El titular de la Comisión de Disciplina, el abogado César Grau, anunció que acompañaba la posición del senador Luis Juez, que preside la Comisión de Acusación, para analizar allí la última de las denuncias contra Salmain.

El plenario del Consejo de la Magistratura. César Grau, consejero abogado

Un grupo de fiscales de Rosario acusaron a Salmain de dictar una medida cautelar, en connivencia con el financista Fernando Whpei y el operador judicial Santiago Busaniche, para habilitar la compra de 10 millones de dólares al cambio oficial, en 2023, durante la vigencia del cepo, a cambio de una coima que rondaba los 200.000 dólares.

Por esa causa, Salmain está llamado a prestar indagatoria la semana próxima, junto a Whpei y Busaniche. El pedido de detención de los fiscales no se analizó porque Salmain tiene fueros mientras sea juez.

Salmain −que asumió en 2023− ya tenía otras denuncias en el Consejo de la Magistratura. Por unanimidad, el Consejo votó avanzar con esas denuncias en la Comisión de Disciplina y notificar al magistrado para que se defienda.

La decisión fue tomada por los consejeros Grau, abogado ligado al kirchnerismo; el senador Luis Juez; los jueces Alejandra Provítola, Alberto Lugones, Agustina Díaz Cordero y Diego Barroetaveña; los senadores Eduardo Vischi (UCR) y Mariano Recalde (UP) y el académico Hugo Galderisi.

Entre las denuncias contra Salmain aparece la de haber mentido en su declaración jurada y haber ocultado, cuando concursó para juez, que había sido echado del Poder Judicial. Fue cesanteado luego de que una empleada lo denunciara por ofrecerle una coima para manipular un sorteo cuando el hoy juez era secretario del fuero de la seguridad. Provítola, que instruye el sumario por esa denuncia, pidió ampliar medidas de prueba.

También se aprobó notificar a Salmain por la denuncia iniciada sobre un posible direccionamiento indebido hacia determinados jurídicos en el trámite de juicios previsionales millonarios.

Finalmente, se lo notificará, además, por la denuncia en su contra de la firma Bronway Technology SA, por supuesta parcialidad manifiesta, en una causa en favor de la firma Massalin Particulares y de la AFIP.

Maraniello, salvado

En sentido contrario, el Consejo no avanzó contra Alejandro Patricio Maraniello, el juez civil y comercial federal que, en medio del escándalo de las coimas de la Andis, falló en auxilio de Karina Milei cuando la secretaria general de la Presidencia pidió que no se publicaran supuestas grabaciones suyas.

Maraniello está acusado de abuso sexual y maltrato laboral. Con un expediente en el que ya declararon varios testigos –incluida la víctima del abuso sexual–, fue Grau, abogado cercano al kirchnerismo, el que pidió postergar el caso para unificar todos los expedientes y enviarlos a la Comisión de Acusación. “Considero que es un tema muy complejo para resolver”, dijo el abogado.

Patricio Alejandro Maraniello

El senador Juez cuestionó la postergación. “Yo me opongo. Hace 20 días estoy pidiendo la acumulación. Todos los expedientes tienen la misma temática, acoso sexual, acoso laboral, abuso sexual. No veo ningún elemento objetivo para no hacer lugar a la acumulación, salvo que haya alguna actitud corporativa que pretenda sustraer de la investigación alguna conducta –deslizó–. Y ningún expediente que tiene ningún consejero tiene el avance de la causa que tramitamos. No lo conozco a Maraniello, no me interesa conocerlo. Estamos actuando con absoluta objetividad y el pedido de acumulación es procedente y oportuno”.

Alberto Lugones –consejero juez de la lista Celeste, cercana al peronismo– pidió respeto y dijo que el planteo de Grau era correcto. “Voto por la postergación”. Lo acompañaron los senadores kirchneristas Mariano Recalde y María Inés Pilatti Vergara, y Galderisi. Enfrente quedaron Vischi (que le recriminó a Grau por no dejarlo hablar), y los jueces Agustina Díaz Cordero y Diego Barroetaveña. La jueza Provítola se abstuvo.

“Señor presidente: quiero que quede claro que en este caso no fue la corporación, sino que la postergación provino de un abogado la corporación”, le dedicó Barroetaveña a Grau, con quien ya había tenido un fuerte cruce previo.

“Sí, la propuse yo”, le respondió el abogado que reemplazo Héctor Recalde en el Consejo. “Y tuvo el acompañamiento de la mayoría. Mayoría que a usted le cuesta reconocer. Solamente hay mayoría cuando usted gana, pero a veces le toca perder también doctor”.

La situación de Capuchetti

El tironeo venía de una discusión previa cuando el kirchnerismo quería avanzar con el trámite contra la jueza Capuchetti por la investigación del atentado contra Cristina Kirchner.

La magistrada pidió la nulidad de todo lo actuado en el Consejo porque se había avanzado en el trámite sin haber sido notificada de esa investigación y, en ese contexto, pidió la recusación del consejero Mariano Recalde.

María Eugenia Capuchetti Victoria Egurza - Télam

Barroetaveña le recriminó a Grau que los planteos de nulidad de Capuchetti no habían sido tratados y que, de todas maneras, se avanzó citando a testigos. También le advirtió que veía con preocupación que “existe una lógica últimamente de convocar a personas como testigos que fueron indagadas y procesadas por los jueces”.

Allí mencionó también las denuncias contra la jueza Sandra Arroyo Salgado por las detenciones a militantes kirchneristas que tiraron excremento en la puerta de la casa del diputado José Luis Espert luego de la condena de la expresidenta en la causa Vialidad.

Tailhade tomó la palabra para cuestionar los pedidos de la jueza Capuchetti: afirmó que no hubo ningún perjuicio en su contra y que su defensora estuvo presente en la testimonial que se oyó.

“Acá hay que tener el cuero duro para ser juez de la Nación y por una denuncia pedorra que se hacen acá, parece que el juez tiene un desequilibrio emocional”, disparó. “Nos van a obligar a que vaya todo a (la comisión de) Acusación donde no están los jueces y por lo menos se discute”, amenazó.

El senador Juez acompañó a Tailhade: “Este es el Consejo de la Magistratura y no la Asociación de Magistrados. Sé que les molesta a los jueces porque no tienen que dar ninguna explicación en ningún caso y en ninguna causa”, afirmó.

Barroetaveña insistió con postergar el avance sobre el trámite y la definición sobre las nulidades pedidas por Capuchetti.

Fue acompañado por Díaz Cordero, Galderisi y Vischi. Provítola se abstuvo. Pilatti se quejó porque “parece una tomada de pelo” y porque “los jueces son intocables en este país” y “no tienen palabra”.

Grau aprovechó para exponer que, ayer, algunos consejeros habían tenido una reunión y habrían tenido un acuerdo para avanzar hoy contra los pedidos de nulidad de Capuchetti. “Esta reunión la teníamos ayer y por un acuerdo hicimos un cuarto intermedio para tratarlo hoy. Ya son todas maniobras dilatorias”, se quejó Recalde.

Barroetaveña entonces volvió a intervenir para acusar directamente a Grau: dijo que el abogado puso la reunión el mismo día en que él, Juez y Vischi estaban en el jury contra el juez Martín Poderti, pidiendo su destitución, y sugirió que la intención era que ellos no pudieran participar. “Si acá se habló algo de lo que no fui participe, participemos esa conversación”, le disparó.

“Usted acá tiene límites”, lo cortó Grau. “Y usted también: los límites de un cuerpo colegiado”, le respondió el magistrado.

“Es pavorosa su conducta. Entiendo su estado de nervios. Que acá tiene que aceptar que no es todopoderoso”, le reprochó el abogado al camarista. Tailhade aprovechó para sumarse y criticó los fallos de Casación. En la votación ganó la postergación.