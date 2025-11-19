Diputados: La Libertad Avanza suma tres radicales “peluca” y queda al borde de arrebatarle la primera minoría al PJ

Tres radicales se sumarán formalmente al bloque libertario y engrosarán la tropa de Javier Milei en la Cámara de Diputados. Son Mariano Campero (Tucumán), Luis Picat (Córdoba) y Federico Tournier (Corrientes), hasta hoy integrantes de la Liga del Interior, el espacio filooficialista que tejió puentes con la Casa Rosada durante los últimos meses. Tras mostrarse con el Presidente y romper con la UCR, empezaron a circular con un nuevo apodo: los radicales “peluca”.

La incorporación fue el resultado de una negociación cuidadosamente administrada. Para La Libertad Avanza (LLA), sumar estos tres nombres significa acercarse a un objetivo simbólico y estratégico a la vez: reclamar la primera minoría de Diputados y desplazar a Unión por la Patria (UP) de ese lugar.

Martín Menem, presidente de la Cámara, se prepara para entregarle ese triunfo político a Milei. Junto con Karina Milei −secretaria General y arquitecta de la expansión libertaria− exhibirán el movimiento como una prueba más de su predominio interno.

La secretaria de gobierno Karina Milei junto a Martín Menem durante el acto donde el Gobierno recibió a los legisladores electos de LLA en la Casa Rosada. Fuente: Presidencia Presidencia

Del otro lado, los tres radicales buscan consolidar alianzas provinciales junto al partido de gobierno. Campero aspira a ordenar a toda la oposición tucumana detrás de su figura para enfrentar a Osvaldo Jaldo en 2027. Según supo LA NACION, con la salida del tucumano Lisandro Catalán −exsecretario del Interior que dejó el Gobierno tras la renuncia de Guillermo Francos− los libertarios aceptaron las condiciones que exigió Campero para sellar su pase. Picat hará lo propio en Córdoba, integrado a la estructura de Gabriel Bornoroni, mientras que Tournier profundizará su alineamiento libertario en Corrientes, aun a costa de su vínculo previo con el gobernador Gustavo Valdés.

Con estos tres desembarcos, LLA alcanzaría 91 bancas. UP quedaría en 98, siempre y cuando no sufra nuevas fugas. Pero eso ya está descartado. Dos puntanos que responden a Alberto Rodríguez Saá −distanciado de Cristina Kirchner− ya anticiparon que se escindirán del bloque de Germán Martínez.

La diáspora también alcanzará a Catamarca. El gobernador Raúl Jalil, que visita con frecuencia la Casa Rosada para sellar un entendimiento político con Milei a cambio de beneficios para su provincia, confirmó esta semana en una reunión con Diego Santilli que romperá con UP en Diputados. Cuatro legisladores responden directamente a él. En paralelo, la Nación avanzaría en formalizar el traspaso de YMAD −la empresa estatal de exploración minera− a la órbita provincial: un viejo anhelo de Jalil que, además de autonomía, le garantizaría una caja de peso propio.

Con ese movimiento, UP quedaría con 92 miembros y LLA, con 91. Pero el oficialismo cree que todavía puede estrechar la diferencia. Siguen de cerca otros movimientos, convencidos de que el “momento ganador” del Gobierno sigue atrayendo voluntades.

Un factor decisivo podría ser Pro. Si Silvia Lospennato deja su banca para asumir como legisladora porteña, ingresará en su lugar la bullrichista Lorena Petrovich, que ya anticipó que se integrará al bloque libertario. Eso dejaría al oficialismo y al kirchnerismo empatados en 92.

También miran a Santiago del Estero. Gerardo Zamora −que asumirá como senador, pero seguirá siendo el jefe político de la provincia del norte− controla seis diputados y coquetea con la idea de armar un bloque propio. Si concreta la jugada, abriría la puerta para que LLA quede, ahora sí, en un cómodo primer lugar.

La secretaria de gobierno Karina Milei junto a Martín Menem y Patricia Bullrich durante el acto donde el Gobierno recibió a los legisladores electos de LLA en la Casa Rosada. Fuente: Presidencia Presidencia

La ministra de Seguridad y senadora electa, Patricia Bullrich, ya aportó lo suyo: ocho legisladores que venían de Pro desembarcaron como libertarios. El movimiento la terminó de acercar a Karina Milei, que la ungirá como jefa del bloque en el Senado y su interlocutora política en la Cámara alta. La coordinación con Martín Menem será clave para la nueva etapa parlamentaria.

Si LLA logra finalmente alzarse con la primera minoría, no solo ganará volumen político: también podrá reclamar más lugares en las comisiones estratégicas para marcar definitivamente el pulso del Congreso.