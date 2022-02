En medio de la tensión por el FMI, Juan Manzur profundiza su agenda con el embajador en EE.UU.

Acompañado por el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, visita hoy Tucumán y Santiago del Estero. Tendrá encuentros con los gobernadores Osvaldo Jaldo y Gerardo Zamora para explorar posibles inversiones estadounidenses y profundizar exportaciones de productos de esas provincias.

El ministro coordinador y Argüello aterrizaron esta mañana en Tucumán y, por la tarde, viajarán a Santiago del Estero. Las recorridas en busca de negocios con Estados Unidos se dan en paralelo a la tensión por el rol de ese país en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Manzur y Argüello llegaron esta mañana al aeropuerto de San Miguel de Tucumán, donde los recibió el gobernador Jaldo. La visita es parte del programa “Agenda Federal de la Embajada Argentina en Washington”. Según informó Jaldo (reemplazante de Manzur en el cargo de gobernador de Tucumán) vía Twitter, compartirán “una extensa jornada de trabajo con el fin de posicionar la producción tucumana en el exterior”.

El jefe de Gabinete y Argüello tendrán una reunión con Jaldo y empresarios, y luego recorrerán el Complejo Alimenticio San Salvador.

A las 18, Manzur y el embajador en Estados Unidos partirán de Tucumán rumbo a Santiago del Estero, para replicar en esa provincia los objetivos de inversión y exportación con los que llegaron a Tucumán. Hablarán con el gobernador Zamora y tendrán encuentros con empresarios.

En los últimos días, Manzur reforzó su agenda con Argüello, en momentos de tensión por la negociación con el FMI. Ayer, en Barbados, el presidente Alberto Fernández señaló que Estados Unidos no ayudó a lograr el entendimiento con el Fondo. “He leído que le he mordido la mano a quien me ayudó. ¿A quien me ayudó? A mí, con el Fondo, me ayudaron los países europeos, me ayudó China, me ayudó Rusia, los países americanos y paro ahí. Sé quién hizo mucho para que ese préstamo sea dado. Eso sí lo sé, el gobierno anterior de EE.UU. No lo digo yo, lo dice el Fondo”, afirmó el jefe del Estado.

En Rusia, el Presidente había remarcado que buscaba que la Argentina tuviera una menor dependencia de EE.UU. y del FMI.