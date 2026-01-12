En medio del caso AFA, Chiqui Tapia se sacó una foto en Mar del Plata con un alfil clave de Kicillof

Las revelaciones sobre el recorrido de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hacia distintas sociedades vinculadas a personas cercanas a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, se acumulan casi a diario. Tapia, mientras tanto, se mostró en Mar del Plata. Estuvo en el Balneario 12, un reducto clásico para el mundo del fútbol, donde se fotografió ayer con el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, un hombre clave en el esquema de poder del gobernador Axel Kicillof.

Tapia y Bianco se encontraron ayer, en el restaurante del Balneario 12, y se tomaron una foto. También posó con ellos el asesor general del gobierno bonaerense, Santiago Pérez Teruel.

Bianco confirmó a LA NACION que se cruzó a Tapia en el balneario (un clásico de los veranos para jugadores de fútbol en actividad y retirados, periodistas deportivos y representantes). El funcionario bonaerense, de máxima confianza del gobernador Kicillof, había llegado a Mar del Plata para participar del lanzamiento de la primera bola de la temporada en la ruleta del Casino Central, el sábado por la noche. Se quedó el domingo, cuando fue a Punta Mogotes y se tomó la foto con Tapia.

La visita a Mar del Plata de este fin de semana se sumó a otra que el presidente de la AFA realizó hace días, en la que también se lo vio por el Balneario 12 y reunido con dirigentes del club Aldosivi, entidad marplatense que milita en la primera división. El vicepresidente del “Tiburón” es Juan Manuel Cheppi, concejal del Frente Renovador, que fue secretario general de la Cámara de Diputados cuando la presidía el jefe de ese sello político, Sergio Massa.

Tapia, la semana pasada, con los intendentes peronistas Gastón Granados (Ezeiza) y Nicolás Mantegazza (San Vicente), y el presidente del club Yupanqui, Dante Majori

Por impulso de Kicillof, el titular de la AFA preside la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), empresa estatal de tratamiento de residuos cuya administración comparten la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, en representación de la Provincia. En el final de 2024, había sido desplazado de la vicepresidencia en representación de la Ciudad de Buenos Aires, porque el gobierno de Jorge Macri cuestionaba que no le dedicaba el tiempo suficiente a la función.

La administración de Kicillof sostiene a Tapia al frente de la Ceamse, a pesar de las turbulencias derivadas de su papel en la AFA (a las que se sumó una denuncia de María del Carmen Martí, titular de una cooperadora del Hospital Penna, de Bahía Blanca, por una supuesta deuda de la AFA con el centro de salud por un amistoso solidario).

Otro lazo entre Tapia y Kicillof es el Estadio Único de La Plata. También a fines de 2024, la AFA y el gobierno provincial rubricaron un convenio para “la elaboración de un plan de puesta en valor del Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, que podrá ser utilizado para partidos de la selección argentina y otros eventos futbolísticos del ámbito local e internacional”, según se informó en esa oportunidad desde el gobierno provincial.

