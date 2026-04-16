Los jugadores de Olimpia y Barracas Central se fueron a los golpes en un ajustado partido que terminó sin goles

Olimpia de Paraguay y Barracas Central empataron 0-0 en un deslucido partido por la segunda fecha del grupo G de la Copa Sudamericana, en el que los jugadores de ambos equipos protagonizaron una batalla campal, con golpes e insultos, al final del primer tiempo, en el estadio Defensores del Chaco.

El altercado ocurrió luego de unos primeros 45 minutos con pocas ocasiones de gol y con un juego altamente friccionado: cuatro futbolistas fueron amonestados.

Fue en el camino al vestuario que el ex-Boca Fernando Tobio le reprochó a los jugadores de Olimpia una falta del primer tiempo, que generó la reacción de los locales.

Incidentes Barracas Olimpia

El reproche del argentino y la respuesta del conjunto paraguayo desencadenó empujones e insultos cruzados, entre los cuales varios jugadores de ambos equipos se entrelazaron. Previamente, el árbitro colombiano Andrés José Rojas Noguera amonestó a Alejandro Silva, y Richard Ortíz, ambos de Olimpia.

No obstante, los forcejeos se calmaron y ambos planteles se dirigieron a los vestuarios. En el suplemento, otros seis futbolistas vieron la tarjeta amarilla, pero no hubo expulsados.

Quiénes están detrás de ambos equipos

El partido entre Olimpia y Barracas Central no solo se anticipaba como un partido más de la primera fase de la Copa Sudamericana, sino también como el duelo entre dos clubes centenarios bajo la figura de dos apellidos: Alejandro Domínguez, el presidente de Conmebol (por el lado del Decano) y Claudio Tapia, titular de la AFA (en la esquina del Guapo).

No obstante, son dos instituciones que ofrecen un recorrido muy diferente en el plano internacional, aunque quedan prácticamente hermanadas por aquellos hombres que dirigieron con el personalismo como sello distintivo. Olimpia es el gigante de Paraguay: tres veces campeón de la Copa Libertadores, una de la Copa Intercontinental, en dos oportunidades ganó la Recopa Sudamericana..., además de ser el equipo guaraní que más veces participó en certámenes de la Conmebol. Los ciclos de Osvaldo Domínguez Dibb quedaron en la historia por los logros. Alejandro Domínguez, su hijo, trazó otra línea y hace una década ocupa el sillón de la Conmebol.

Por su parte, Barracas Central es debutante en los torneos internacionales. El Guapo empezó a crecer en 2001 en el fútbol argentino, con Claudio Chiqui Tapia en la conducción; hoy, su hijo Matías ostenta el cargo de presidente: un poder residual. Chiqui -como Alejandro-, tenía planes ambiciosos: la presidencia de la AFA, de la que tomó el mando en 2017. Va por su tercer ciclo, que terminará en 2028, aunque rodeado por múltiples causas judiciales: por una denuncia de ARCA fue procesado y embargado por 350 millones de pesos –al igual que el tesorero Pablo Toviggino-, por apropiación de aportes previsionales por un monto que asciende a $19 mil millones.

Alejandro Domínguez y Claudio “Chiqui” Tapia IG | @alejandrodominguezws

La Copa Sudamericana, en su segunda fecha, por el Grupo G, pondrá este miércoles, desde las 21, cara a cara en el estadio De los Defensores del Chaco a Olimpia y a Barracas Central. Detrás de los equipos, un duelo entre los dos dirigentes con mayor poder en el fútbol sudamericano, dos hombres que quedaron en veredas opuestas en el pasado, pero que se necesitaron para desarrollar sus planes: limaron diferencias y trazaron la nueva ruta juntos, con la candidatura del Mundial 2030 como gran bandera.

Domínguez y Tapia son polos opuestos, pero se atraen. El paraguayo nació en una familia acomodada: su padre, Domínguez Dibb, fue un empresario que se diversificó entre medios de comunicación, tabacaleras, desarrollos inmobiliarios, hotelería y gastronomía; Alejandro se graduó en Economía en la Universidad de Kansas y con un MBA de la Universidad Católica de Asunción. El sentir de dirigente de fútbol lo heredó de don Osvaldo e integró la comisión directiva de Olimpia entre 1997 y 2007. Entre 2014 y 2016 lideró la Asociación Paraguaya de Fútbol.