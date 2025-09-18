En medio del escándalo, la droguería Suizo Argentina le reclama al Estado casi $4000 millones

En medio del escándalo por la filtración de los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spanuolo, la droguería Suizo Argentina le reclamó al Gobierno una deuda de casi $4000 millones por una licitación que ganó en marzo de este año para distribuir y almacenar medicamentos y vacunas. A través de una nota dirigida al Ministerio de Salud, la droguería intimó “para que de manera inmediata cancele las facturas y pendientes de pago”.

La deuda está asociada a una licitación que ganó la Suizo Argentina en marzo de este año por un total de $78.267.474.282,95. Esa compulsa, tal como publicó LA NACION, buscaba empresas que puedan distribuir y almacenar medicamentos y vacunas, entre otros productos sanitarios, que requieren cadena de frío.

La Suizo Argentina ganó varios renglones de esa licitación a través de una empresa asociada, Log In Farma SRL, cuyo gerente es Jonathan Kovalivker, una de los empresarios allanados por el escándalo de los audios. El otro ganador fue Andreani, por un monto de $20.130 millones.

La nota de la droguería Suizo Argentina al Ministerio de Salud

“Todavía no se pagó nada porque el contrato es reciente. Están reclamando unas facturas que se habían presentando unos días antes que se conozcan los audios”, explicaron fuentes del Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones.

La licitación 80-0036-LPU24 se otorgó el 6 de marzo de este año, según los registros del sitio oficial de compras del Estado, Compr.Ar.

La deuda, según la nota presentada el viernes pasado y revelada anoche por LN+, asciende a $3.850.072.177,94.

Adjudicación a favor de Suizo Argentina autorizada por el Ministerio de Salud

Suizo Argentina compitió con otros operadores de logística del mercado como Andreani, OCA, y Correo Argentino. Pero la Dirección General de Logística y Proceso del Ministerio de Salud elaboró un informe técnico y aprobó solo las ofertas de Andreani y la Suizo Argentina. Por ese motivo, la Comisión Evaluadora terminó desestimando las ofertas de OCA y del Correo Argentino.

“Es una licitación sujeta a consumo. Y la oferta de la Suizo Argentina en promedio estuvo un 20% debajo del precio de referencia”, dijo una fuente del Ministerio de Salud.

La licitación que generó la deuda comenzó en noviembre del año pasado. “El objetivo de la contratación se fundamenta en contar con una herramienta operativa que permita el cumplimiento eficaz de los objetivos estratégicos del Ministerio de Salud, permitiendo el abastecimiento adecuado de los productos necesarios para sus diversos programas y acciones, en materia de políticas sanitarias, en todas las jurisdicciones del país”, dice la documentación.

Diego Spagnuolo

La licitación de logística es apenas una porción de los contratos millonarios de la Suizo Argentina con el Estado nacional, los estados provinciales y municipales.

LA NACION había revelado que la droguería multiplicó en el último año sus negocios con el Estado: pasó de firmar contratos por $3898 millones en 2024 a $108.299 millones en lo que va de 2025. Este salto en los contratos públicos que ganó Suizo Argentina SA refleja un incremento del 2678%. Durante ese período de tiempo, la inflación acumulada fue del 117,8% en 2024 y la de 2025 totaliza 17,3% hasta julio, según mediciones del Indec.

El reclamo de la Suizo Argentina por la deuda con el Ministerio de Salud trascendió en un día clave porque hoy se levantó hoy el secreto de sumario en la causa que investiga un presunto esquema de coimas en la Andis. En las próximas horas se conocerán las pruebas que recolectaron los investigadores durante las últimas tres semanas.

Diego Spagnuolo, en la mira de la Justicia y supuesto autor de los audios que desataron una tormenta sobre el Gobierno y dispararon la investigación en curso, aún no designó abogados.